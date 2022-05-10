Оппозиция предложила создать временное правительство после отстранения Пашиняна от власти

10 мая 2022, 02:09

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На прошедшем в Ереване митинге оппозиция предложила создать временное правительство после того, как будет свергнута власть Никола Пашиняна. Новая власть, по их словам, займется модернизацией единой системы безопасности Армении и Нагорного Карабаха, сократит полномочия премьер-министра и усилит дипломатический корпус.

Как писал "Кавказский узел", с 25 апреля армянская оппозиция проводит митинги, шествия и автопробеги, требуя не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку правительство Никола Пашиняна. 7 мая на акциях протеста были задержаны и помещены под арест пять человек, общее число уголовных дел, заведенных против участников акций, возросло до двенадцати. 8 мая родственники армянских солдат, которые находятся в плену в Азербайджане, перекрыли трассу Ереван - Гюмри.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Эти акции начались 25 апреля.

9 мая оппозиция провела митинг-шествие, на котором озвучила планы, которые собирается претворить в жизнь после отстранения от власти Никола Пашиняна. В митинге на площади Франции в Ереване, по подсчетам на основании аэроснимков "Союза информированных граждан", приняли участие около 7700 человек. Также в акции принимал участие второй президент Армении Роберт Кочарян.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор проекта Даниел Ионнисян, митинг был назначен на 17.00, но начался в 18.00 по местному времени. "Подсчет числа участников был сделан на основании снимка по положению на 18.45", - отметил Ионнисян.

Вице-спикер парламента Армении от оппозиционной фракции "Айастан", член партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в своем выступлении подчеркнул необходимость отстранения действующих властей "из-за антинациональной политики, из-за которой Арцах (Нагорный Карабах) и независимость Армении находятся под угрозой".

Он представил план действий оппозиции после отстранения Никола Пашиняна от власти. По его словам, для сдерживания турецко-азербайджанской агрессии необходимо модернизировать единую систему безопасности Армении и Нагорного Карабаха. Для этого необходимо будет привлечь страны - стратегических партнеров, чтобы восстановить армянские вооруженные силы.

Сагателян заявил, что Армения должна подтвердить свой статус гаранта безопасности и права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, исключив анклавное состояние непризнанной республики без надежной сухопутной связи с Арменией. Также следует восстановить переговорный процесс в формате ОБСЕ 1994 года.

Вице-спикер считает, что нужно исключить предоставление коридоров за счет территориальной целостности и суверенитета Армении под видом разблокировки коммуникаций.

Новая власть, отметил он, должна будет исключить демаркацию границы под угрозой применения силы со стороны Азербайджана. Она также должна исключить всякое соглашение с Турцией, которое может поставить под сомнение факт лишения армянского народа своей родины, признания геноцида, и право армян быть носителями духовно-культурного наследия.

После отстранения Никола Пашиняна, как сказал Сагателян, будут представлены имена 250 высококвалифицированных людей, которые уже четыре года находятся в протестном движении.

Он сообщил, что временное правительство предполагает исключение централизации власти в руках одного человека. Действующие политсилы возьмут на себя коллективную ответственность, формируя правительство. Полномочия премьер-министра оппозиция планирует сократить, но важнейшие решения премьер, по их мнению, должен принимать с согласия Совета безопасности. Также планируют внедрить реальные механизмы парламентского управления.

Ишхан Сагателян подчеркнул важность скорейшего формирования высшего командного состава ВС и усиления дипкорпуса. "Нужно будет сформировать высококлассную в политическом и профессиональном смысле переговорную группу, которая будет вести переговоры с хорошо продуманной концепцией с Азербайджаном и Турцией - не с позиций страха или пораженчества", - заявил он.

Также он отметил недопустимость понижения роли российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

После стабилизации ситуации в стране, где не будет никаких политических преследований, сказал Сагателян, через год-полтора будут организованы выборы. "На этой площади уже продемонстрирована широкая консолидация при поддержке разных общественных слоев населения. Необходимо показать: как внутри страны, так и для внешнего мира, что у Никола Пашиняна нет легитимного мандата на новые уступки", - отметил Сагателян.

Он также заявил о необходимости увеличить масштабы протестных акций: "Либо Никол Пашинян подает в отставку, либо страна будет подвергнута коллапсу".

Лидер добровольческого отряда "Сисакан" Ашот Минасян призвал всех военных, полицейских, интеллигенцию присоединиться к движению "Сопротивление".

"Крестный отец действующих властей (имеет в виду первого президента Армении Левона Тер-Петросяна - прим. "Кавказского узла") 24 года назад заявил, что "уходит власть мира, приходит власть войны". Четыре года назад эти власти пришли и показали, что это они власти войны", - заявил Минасян.

В мероприятии принимали участие и представители из Нагорного Карабаха. Бывший депутат Народного собрания Карабаха Алеша Габриелян "от имени всех арцахцев (жителей Нагорного Карабаха) заявил, что Арцах (Нагорный Карабах) рядом с движением "Сопротивление".

"Свое будущее Арцах (Нагорный Карабах) связывает лишь со сменой этой власти в Армении. У нас есть красная линия - Арцах (Нагорный Карабах) никогда не будет в составе Азербайджана. Те, кто пересекут эту красную линию, будут называться предателями и предстанут перед судом всего армянского народа. Сегодня у армянского народа два важных вопрос - отстранить действующую власть в Армении и спасти Арцах (Нагорный Карабах)", - заявил Габриелян.

После митинга его участники начали шествие по центральным улицам Еревана, скандируя "Никол, уходи!" и аналогичные лозунги. Затем шествие вернулось на площадь Франции, где на ночь в палатках остались активисты.

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