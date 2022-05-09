Нальчане поделились воспоминаниями о погибших в Великой Отечественной войне

09 мая 2022, 18:11

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Более 50 тысяч человек провели шествие "Бессмертного полка" в Нальчике, сообщили власти. Жители Кабардино-Балкарии пришли на акцию с портретами отцов и дедов, которые воевали в Великой Отечественной войне.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая 2019 года в Нальчике состоялось возложение цветов к Вечному огню. Основным мероприятием в День Победы для жителей Нальчика и других городов республики стало шествие "Бессмертный полк" – в акции приняли участие 85 тысяч жителей республики. В 2020 году власти отменили митинг с возложением цветов к Вечному огню, парад и концерт перед Домом правительства Кабардино-Балкарии, предложив жителям республики принять участие в онлайн-акциях, в том числе в онлайн-шествии "Бессмертного полка".

Торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне начались 8 мая концертами на различных площадках в Нальчике. 9 мая в 09.00 мск состоялось возложение цветов к Вечному огню в Нальчике, в котором приняло участие руководство республики. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса вновь в очном формате состоялась акция "Бессмертный полк". Власти республики сообщили, что только в Нальчике в шествии приняли участие более 50 тысяч человек.

Жительница Нальчика Людмила Канаметова пришла на шествие с портретом своего отца. Она рассказала, что ее отец Сатхали Муратович Канаметов, 1923 года рождения, был призван на фронт в 1942 году из селения Куба. В составе 10-й гвардейской стрелковой бригады воевал на Курпских высотах. В одном бою подбил пять танков. Был удостоен медалей "За оборону Кавказа", "За боевые заслуги". В одном из боев получил тяжелое ранение, в результате чего потерял ногу. Умер в 1984 году", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Портрет жителя селения Атажукино Мухаба Нагоевича Афашагова принес на акцию его внук. Он рассказал, что его дед ушел на фронт в 1941 году добровольцем, несмотря на бронь. В апреле 1943 года он пропал без вести под Сталинградом.

Нальчанка Татьяна Маринич принесла портрет своего деда Николая Владимировича Маринича. По ее словам, дед был связистом."Служил в 248-м артиллерийском полку. Погиб в 1944 году на территории Эстонии, похоронен в братской могиле". Женщина отметила, что приходит на акцию "Бессмертный полк", когда акция проходит в очном формате.

Житель Нальчика Анзор Кочесоков принес портрет своего деда Даска Адиловича Кочесокова из селения Верхний Куркужин. Дед воевал с 1941 года, домой он вернулся только в 1949 году. Умер Даск Кочесоков в 2003 году, сообщил его внук. "О войне дед не любил рассказывать. Уже потом я узнал, что дед служил в 230-м армейском стрелковом полку. А потом в 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии".

Портреты двух дедов держали двоюродные братья Павлий. Они рассказали, что Павел Перепелкин был призван из Ставропольского края, пропал без вести. Анатолий Павлий погиб в районе города Орел. Похоронен в братской могиле.

"Помнить о погибших за родину нужно для того, чтобы и на их примере воспитывать подрастающие поколения. Важно также не забывать историю, потому что история имеет свойство повторяться", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Павлий.

Участники шествия прошли по центру Нальчика – от площади 400-летия до площади Согласия, где состоялся концерт с участием местных исполнителей и художественных коллективов. Шествия "Бессмертного полка" состоялись также в районных центрах Кабардино-Балкарии.

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