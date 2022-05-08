Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин и автобусов

08 мая 2022, 10:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Запрет на выезд легковых машин и автобусов из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" снят, ограничение для фур сохраняется, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая выезд из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" был запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Сегодня с 8.15 мск движение для легковых автотранспортных средств и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешено, сообщило главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Ограничения ослаблены в связи с расчисткой дорожного полотна в Грузии и учетом рекомендаций пограничной полиции страны, говорится в сообщении.

Запрет на выезд большегрузов через КПП "Верхний Ларс" сохраняется, сообщили спасатели.

Согласно изображению с веб-камеры на КПП "Верхний Ларс" на 09.27 мск, на КПП, расположенном на въезде в Россию из Грузии, видно два грузовика и семь легковых машин. Остальные камеры не работают. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет слабый дождь со снегом при температуре воздуха 0 градусов, скорость ветра составляет три метра в секунду. В ночь на 9 мая прогнозируется снегопад, температура понизится до -3 градусов, скорость ветра снизится до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.