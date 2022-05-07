07 мая 2022, 08:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выезд из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 апреля власти Северной Осетии заявили, что на Военно-Грузинской дороге скопилась очередь из около 1,6 тысячи грузовиков. 25 апреля республиканское МВД информировало, что число фур, водители которых ожидают разрешения на проезд по трассе, возросло почти до двух тысяч.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин, информировало управление МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, <…> запрещено движение для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камеры на КПП "Верхний Ларс" на 07.50 мск, на КПП, расположенном на въезде в Россию из Грузии, виден один грузовик. Остальные камеры не работают. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет дождь со снегом при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра составляет 1 метр в секунду. В ночь на 8 мая прогнозируется снегопад, температура понизится до -3 градусов, скорость ветра возрастет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.