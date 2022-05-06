Полиция сообщила о 92 задержанных сторонниках оппозиции в Ереване

06 мая 2022, 05:50

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Силовики Еревана задержала 92 участника акций неповиновения. Полицейские применяют несоразмерную силу при задержании, заявила армянский омбудсмен.

Как писал "Кавказский узел" 4 мая, полиция при задержании сторонников оппозиции на акциях протеста в Армении действует агрессивно. Ряд активистов получили телесные повреждения и переломы, сообщила омбудсмен Кристине Григорян. Возникшую 5 мая потасовку участников шествия с полицейскими один из организаторов акции Левон Кочарян назвал результатом провокации силовиков.

"Кавказский узел" также писал, что 2 мая Григорян указала на нарушения при задержании активистов. В частности. на акциях протеста в Ереване сторонников оппозиции задерживают без объяснения причин, они не информируются об их правах. Офис омбудсмена также зафиксировал случаи превышения силовиками полномочий и насилия в отношении активистов. Акции протеста носят мирный характер, массовые задержания оппозиционеров необоснованны, - указала 3 мая оппозиция.

"В течение 5 мая в полицейские участки Еревана были доставлены 92 участников акции протеста", - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Зарзанд Габриелян.

"Все они задержаны за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении - неповиновение требованию полиции", - пояснил он.

"Силовые структуры используют несоразмерную силу при задержании участников акций протеста", - заявила омбудсмен Армении Кристине Григорян.

Группа оперативного реагирования офиса омбудсмена оказала правовую помощь 69 задержанным в Ереване и шестерым в регионах – по трое в Севане и Мартуни, написала она на своей странице в социальной сети.

«Распространенным нарушением стало задержание участников акции, которые выполнили требование [полиции] и освободили проезжую часть. Такой административный арест незаконен. Был зарегистрирован случай задержания несовершеннолетнего одновременно несколькими полицейскими, притом с применением несоразмерной силы», - отметила Григорян.

"При задержании активистов волокли, закручивали рука без необходимости и применяли несоразмерной силу", - добавила омбудсмен. По ее словам у некоторых зафиксированы, в том числе, телесные повреждения.

«При этом, многие задержанные указывали на тот факт, что полицейские не выдвигали никаких требований, тогда как, согласно протоколам, их задерживали за неподчинение требованию полицейского», - подчеркнула она.

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