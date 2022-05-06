Оппозиция угрожает парализовать движение в Ереване

06 мая 2022, 01:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оппозиция 5 мая прошла шествием в Ереване, призывая горожан присоединиться к движению с требованием отставки Пашиняна. Протестующие анонсировали масштабные акции, заявив, что намерены перекрыть движение в Ереване с четырех направлений.

Как сообщал "Кавказский узел", акции неповиновения начались в Армении 25 апреля, а 1 мая оппозиционеры объявили о начале активной фазы протестов после того, как в Ереван пришли участники протестных шествий из четырех областей страны. Многотысячные акции протеста в столице ежедневно сопровождаются задержаниями. 3 мая участники митинга в Ереване призвали граждан Армении присоединиться к протестам. Активисты требуют не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Сторонники оппозиции прошествовали по центральным улицам Еревана, скандируя «Никол – предатель», «Армения без Никола». Шествие сопровождали усиленные наряды полиции. Акция завершилась на Площади Франции, на которой сторонники оппозиции разбили палаточный городок, передает корреспондент «Кавказского узла».

Согласно аэросъемкам, в акции оппозиционного движения приняли участие около 4200 человек, сообщил «Союз информированных граждан».

У протестного движения в Армении есть потенциал и критическая масса, способная парализовать госуправление, однако организаторы пока неверно используют их, рассказали ранее "Кавказскому узлу" политтехнолог Армен Бадалян и политолог Андриас Гукасян. Результаты внутриполитического противостояния в Армении зависят от внешних факторов, уверена политобозреватель Наира Айрумян.

"Власть оказывает давление на силовые структуры, подстрекая их на незаконные действия в отношении сторонников оппозиции", - заявил в ходе шествия вице-спикер парламента Ишхан Сагателян. По его словам, полицейские применяют против демонстрантов непропорциональную силу. «Силовики должны действовать в соответствии с Конституцией, в противном случае понесут наказание», - подчеркнул он.

"Право на свободу собраний – конституционное право, и силовики обязаны обеспечивать безопасность акций протеста, а не выполнять прихоть властей", - заявил депутат фракции «Айастан» Арам Вардеванян.

После шествия координаторы движения заявили, что с 6 мая начинают последний этап протестного движения. С 12.00 движение в Ереване будет полностью парализовано с четырех направлений, заявил Ишхан Сагателян. По его словам, задачей оппозиции является увеличение критического числа сторонников движения до того уровня, при котором полиция не сможет сдерживать народный гнев. «Пашинян подаст в отставку тогда, когда силовики доложат ему о нехватки ресурсов для удерживания его власти», - пояснил оппозиционный политик.

Напомним, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, комментируя задержания манифестантов 2 мая, заявили, что силовики при разгоне протестующих в Ереване действуют излишне жестко и необоснованно скрывают свои идентификационные данные. Полиция при задержании сторонников оппозиции на акциях протеста в Армении действует агрессивно, ряд активистов получили телесные повреждения и переломы, заявила омбудсмен Кристине Григорян.

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