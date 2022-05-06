Оппозиция и активисты Нагорного Карабаха высказались в поддержку протестующих в Ереване

06 мая 2022, 04:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Нагорном Карабахе поддерживают требования протестующих в Ереване, однако из-за запрета массовых мероприятий не могут выразить им свою солидарность, заявили представители оппозиции, общественные деятели. Жители Нагорного Карабаха заявили, что согласны с необходимостью смены руководства Армении, однако не видят достойной альтернативы нынешним властям.

Как писал "Кавказский узел", утром 5 мая активисты перекрыли несколько улиц в столице Армении. По данным на 12.00 (11.00 мск) было задержано 69 сторонников оппозиции, отчиталась республиканская полиция. Полиция при задержании сторонников оппозиции на акциях протеста в Армении действует агрессивно, ряд активистов получили телесные повреждения и переломы, заявила 4 мая омбудсмен Кристине Григорян. 2 мая она также указала на нарушения при задержании активистов. В частности. на акциях протеста в Ереване сторонников оппозиции задерживают без объяснения причин, их не информируют об их правах. Офис омбудсмена также зафиксировал случаи превышения силовиками полномочий и насилия в отношении активистов. Акции протеста носят мирный характер, массовые задержания оппозиционеров необоснованны, указала 3 мая оппозиция. «За 30 лет в Армении и Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) не изменились технологии прихода власти, ее смены и обращения с народом, деградировали нравственные ценности. Не изменилось ни сознание, ни менталитет, ни поведение армянского общества от Спюрка до глухих сел Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)», - считает социолог, преподаватель Арцахского госунивеситета Давид Карабекян. Армянская власть по-прежнему «держит свою идеологическую обслугу в узде довольно примитивно - дает заработать хлеб или отбирает кусок хлеба», добавил он.

По словам Карабекяна, «беспокойство вызывает то, что нет ответа, что будет в постниколовский период». «Никто не пытается дать ответ, а ситуация крайне тяжелая. Образование, наука, сфера высоких технологий не могут создать конкурентоспособный продукт или подготовить специалистов, в которых стоит вкладывать деньги. Существуют проблемы с сельским хозяйством, с безопасностью и военной сферой, госдолг и гиперинфляция, проблемы во внешней политике. Уступка любой стороне мгновенно вызовет негативную реакцию другой, а не уступать ни России, ни Западу мы не можем. Ну и проблема Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) вновь стала краеугольным камнем как армянской внешней, так и государственной политики», - сказал Карабекян корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший председатель парламента Нагорного Карабаха Ашот Гулян написал на своей официальной странице в соцсети, что «Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), затаив дыхание, следит за движением в центре Еревана, а со вчерашнего дня (4 мая) - на окраинах столицы и в регионах Армении, которое час за часом набирает обороты».

«Марши и митинги могут свидетельствовать о том, что нынешнее народное движение во многом является продолжением национального пробуждения, начавшегося 34 года назад (карабахское освободительное движение. - Прим. "Кавказского узла")», - считает Гулян.

Но "если во время событий прошлого века активистов карабахского движения арестовывали, избивали и сажали в тюрьмы наши соседи [...], то теперь то же самое по отношению к своему народу делают армянские власти", отметил он.

Гулян заявил, что «с момента провозглашения независимости в 1991 году и до 2018 года все руководители Армении были авторитетом для армянства, и у армянской нации не было причин стыдиться». «Нужно было обладать особым талантом, чтобы все это основательно разрушить (при действующем руководстве Армении)», - написал он.

«Главный смысл протестов в Ереване в том, чтобы избавиться от нынешней армянской власти ради спасения Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха). Но на данный момент у нас пока не стоит вопрос идти против властей Арцаха. Мы не нарушаем наш призыв о единстве. В своем заявлении от 14 апреля парламент Арцаха упомянул о необходимости единства, провел красные линии, и мы все объединены вокруг этой идеи. Борьба, по сути, должна происходить в Ереване, и в Ереване решится судьба Арцаха и Армении», - заявила представитель оппозиционной партии «Справедливость» парламента Нагорного Карабаха Метаксе Акопян.

Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, это лишит жителей непризнанной республики права жить свободно и независимо, говорится в заявлении депутатов Народного Собрания от 1 апреля. Они призвали премьер-министра Армении отказаться от переговоров с Азербайджаном, на которых обсуждается вопрос об утрате независимости Нагорного Карабаха.

Общественный деятель, председатель карабахского НПО «Материнство» Асмик Микаелян призвала властей Нагорного Карабаха пересмотреть указ о запрете массовых мероприятий и продумать действия, как в особых условиях продолжать политическую борьбу за независимость».

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 26 марта подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения "Согласно указу, в период действия военного положения, объявленного на территории Республики Арцах, в установленном законом порядке: 1. ограничивается право на свободу собраний; 2. запрещаются забастовки и другие мероприятия, которые способствуют прекращению или приостановлению деятельности организаций; 3. приостанавливается работа организаций, занимающихся пропагандой или другой деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности Республики Арцах", - говорится в сообщении.

«Решается наше настоящее, будущее, восстали сотни тысяч людей - старики и дети, молодёжь, инвалиды, ветераны войны, семьи погибших и без вести пропавших, пленных. Там, на улицах и площадях (в Ереване) и наши земляки, временно проживающие в Армении. Я душой с ними, но хотелось бы видеть и выражение нашей активной позиции в унисон этих волнений и требований. К сожалению, последние указы президента запрещают массовые мероприятия, однако этот случай исключительный. Думаю, непорядочно, а мне и стыдно смотреть, как ради нас и без нас идет тяжелая борьба за честь и достоинство, за жизнь наших детей, за будущее нации", - написала она на свой странице в соцсети.

Жители Нагорного Карабаха усомнились в смене власти в Армении

Жительница Степанакерта Нарине Саркисян считает, что «не только указ о запрете массовых мероприятий останавливает людей в Арцахе выразить свое мнение по отношению к митингам в Ереване, но и некое недоверие к организаторам митинга».

«Все они были когда-то у власти, и тогда они ничего не предприняли, для того, что Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) стал сильнее и свободнее. Теперь они стали оппозицией, и их призывы изменились. Люди ведь все помнят и понимают. Конечно, я считаю, что нынешняя армянское руководство не должно оставаться у власти, с учетом итогов и последствий войны 2020 года. Но кто их заменит?» - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

«Мы следим за митингами в Армении по телевизору. Больше всего возмущает действия полиции [...]. Выходит, что ни одна власть, каким бы путем не пришла к власти, никогда не будет с народом», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Завен Гаспарян. Он отметил, что если официальное руководство Нагорного Карабаха не комментирует события в Армении, «возможно так и надо».

«Я считаю, что люди в Нагорном Карабахе не должны молчать, и должны поддержать митингующих в Ереване, потому, что требования касаются именно нашего будущего и всего армянства [...] Знаю, что некоторые карабахские беженцы, которые временно проживают в Армении, участвуют в митингах. В том, что произойдет смена власти, сильно сомневаюсь. Да и репутация активистов этих шествий неоднозначная. Многие мне говорят, что в волнениях в Армении есть русский след, другие уверяют, что это западный след, третьи - что это игры оппозиции, которая вовсе не оппозиция, а воспользовались случаем, чтоб спасти «свои шкуры». Но я надеюсь, что к власти в Армении наконец-то придут действительно профессионалы, которые не будут искать личную выгоду», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Степанакерта Севак Погосян.

Напомним, акции неповиновения начались в Армении 25 апреля, а 1 мая оппозиционеры объявили о начале активной фазы протестов после того, как в Ереван пришли участники протестных шествий из четырех областей страны. Многотысячные акции протеста в столице ежедневно сопровождаются задержаниями. 3 мая участники митинга в Ереване призвали граждан Армении присоединиться к протестам. Активисты требуют не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

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