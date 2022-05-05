Астраханец заподозрен в призывах к экстремизму

05 мая 2022, 12:22

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Житель Астрахани заподозрен в том, что опубликовал в соцсети призывы к террористической деятельности, сообщила ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность жителя Астрахани. Установлено, что он разместил в открытом доступе социальной сети (...) призывы к террористической деятельности в отношении представителей органов государственной власти РФ", - сообщили сегодня в пресс-службе областного УФСБ.

По данным ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Астрахани, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле житель Ростовской области был отправлен на принудительное лечение за посты в соцсети. Психолого-лингвистическая экспертиза усмотрела в них призывы к насильственной смене власти и изменению основ конституционного строя РФ.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.