Документы в руках прокурора. Фото пресс-службы прокуратуры Таганрога https://prokuratura-rf.ru/taganrog/

05 мая 2022, 12:22

Астраханец заподозрен в призывах к экстремизму

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Астрахани заподозрен в том, что опубликовал в соцсети призывы к террористической деятельности, сообщила ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность жителя Астрахани. Установлено, что он разместил в открытом доступе социальной сети (...) призывы к террористической деятельности в отношении представителей органов государственной власти РФ", - сообщили сегодня в пресс-службе областного УФСБ.

По данным ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Астрахани, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле житель Ростовской области был отправлен на принудительное лечение за посты в соцсети. Психолого-лингвистическая экспертиза усмотрела в них призывы к насильственной смене власти и изменению основ конституционного строя РФ.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Заключенному из Волгоградской области добавлен срок за антисемитизм", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети", "Эксперты не нашли экстремизма в статьях Абдулмумина Гаджиева".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

05 мая 2022, 12:53

  • Друзья Инсы Ландер назвали тяжелым ее положение после ареста

    Блогер из Кабардино-Балкарии Инса Ландер оказалась без средств к существованию после запрета на использование интернета под домашним арестом. Затраты на адвоката, аренду квартиры и продукты взяли на себя знакомые блогера, а Ландер не имеет доступа к своим счетам, рассказали ее друзья.

05 мая 2022, 11:45

05 мая 2022, 11:00

05 мая 2022, 10:14

05 мая 2022, 09:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи