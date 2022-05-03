Каминг-аут трансгендера из Дагестана вскрыл проблемы квир-персон на Северном Кавказе

03 мая 2022, 23:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Трансгендеры на Северном Кавказе сталкиваются с неприятием близких, преследованием и подвергаются смертельной опасности, поэтому предпочитают скрывать свою ориентацию и покидают родные края, но и за пределами родины у них возникают трудности с трудоустройством и документами, рассказала уроженка Дагестана, трансгендерная женщина Дениз на видео в YouTube-канале "Новая газета. Европа".

Как писал "Кавказский узел", на на Северном Кавказе люди с нетрадиционной ориентацией сталкиваются в рядом проблем. В частности, авторы доклада о стратегии выживания квир-женщин в июле этого года сделали вывод о том, что у таких жительниц региона мало доступных методов изменения условий жизни, особенно в Чечне и Ингушетии. О том, что для Чечни характерны преследования по признаку сексуальной ориентации, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне". Если гомосексуальных мужчин в республике преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, отмечается в этом материале. Трансгендеры с Северного Кавказа не могут переоформить документы и оказываются в России вне закона, так как боятся ехать на родину из-за нетерпимости земляков. В итоге они часто попадают в секс-индустрию и готовы бежать из страны, следует из материала "Радио Свобода"* на основе интервью с трансгендерной женщиной из Дагестана.

Уроженка Дагестана Дэниз совершила каминг-аут, признавшись на видео в том, что она трансгендерная женщина. Дэниз рассказала, что родилась мальчиком, но уже с раннего детства стала ощущать себя женщиной. "Это было в глубоком детстве, (в возрасте) от 3 до 6 лет я поняла, что не хочу с машинками играть, я хочу с куклами играть. Потом год за годом все больше стала понимать, что что-то не так", - рассказала она на видео "«Для меня смертельно опасно то, что я делаю»: первый каминг-аут трансгендерной женщины из Дагестана", опубликованном сегодня на YouTube-канале "Новая газета. Европа".

По словам Дениз, в 18 лет она переехала в Москву учиться, а через четыре года поняла, что надо разбираться с собой. Она собрала информацию, начала принимать гормональные препараты для изменения половых признаков. Затем Дениз прошла специальную медицинскую комиссию и получила справку об изменении пола.

В столице Дениз не смогла найти работу, поэтому пошла работать в сферу секс-услуг. "Помимо того, что я трансгендерная женщина, я еще и дагестанка. Уровень ксенофобии очень высок. Даже в Москве не смогла найти работу. Пошла в секс-услуги, и это была очень хороша школа жизни. Я очень многому там научилась, научилась разбираться в людях", - рассказала она.

Дениз рассказала, что мать не приняла ее, и в последнем сообщение от нее прозвучали проклятия.

По словам дагестанки, она неоднократно сталкивалась с преследованиями и унижениями из-за своей ориентации. Так, в один из случаев произошел к аэропорту Краснодара. По словам Дениз, когда она прилетела в город в первом часу ночи, ее задержали. Четверо человек, двое из которых были в гражданской одежде и двое в форме боле четырех часов забрали ее телефон, рылись в ее чемодане, унижали и оскорбляли, а затем отпустили.

По словам Дениз, впоследствии она примкнула к группу поддержки квир-женщин Северного Кавказа и теперь помогает бисексуальным, гомосексуальным и трансгендерным персонам Северного Кавказа. Группа помогает обратившимся за помощью получить образование, помогает в экстренных случаях.

Английский термин queer используется для обозначения любой идентичности, не соответствующей традиционной модели сексуального поведения. Термин часто подвергается критике со стороны членов ЛГБТ-сообщества, а также других людей, ассоциирующих слово с его разговорным использованием в качестве оскорбления или желающих отделить себя от квир-радикализма.

Быть в Дагестане женщиной, на вписывающейся в традиционные представления, очень опасно, говорит Дениз. "В Дагестане все должны быть либо мужиками, либо женщинами. Женщина должна быть покладистая, верная мужу, а муж будет гулять и делать, что он хочет", - рассказала она. П

Сама Дениз объясняет свой каминг-аут необходимостью заявить, что такие как она, есть. "Для меня это очень важно. Во-первых, не надо боятся самих себя. Во-вторых, это вызов обществу, борьба за свои права. Я всю жизнь в бегах. Я должна быть той первой, кто это сделает. Потому что если мы молчим, то, получается, нас нет. Кто-то должен взять на себя эту ответственность и сказать: мы были, есть и будем. Мы здесь, мы живые и нас убивают", - сказала она.

Дениз не исключает, что после этого интервью ЛГБТ разделятся на два лагеря - одни ее поддержат, а другие будут опасаться, что интервью вызовет как таким людям ненужное повышенное внимание.

"Любите себя такими, какие вы есть, не прогибайтесь, боритесь. Бежать не стыдно, если это вопрос жизни", - обратилась она к ЛГБТ.

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* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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