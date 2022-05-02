Власти подсчитали ущерб от пожара на рынке в Махачкале

02 мая 2022, 04:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При пожаре на рынке по улице Ирчи Казака в Махачкале полностью сгорели два магазина, два повреждены частично, в 16 магазинах полностью испорчен товар. Министерство промышленности и торговли Дагестана предложило владельцам торговых объектов обратиться за помощью на «горячую линию».

Минпромторг Дагестана сообщил 1 мая о последствиях пожара, который произошел 30 апреля на рынке по улице Ирчи Казака в Махачкале,

По данным ведомства, специалисты которого провели осмотр поврежденных магазинов, два из них выгорели полностью, еще два - частично. В 16 магазинах товар не подлежит продаже. Ведомство запустило "горячую линию", куда смогут обратиться владельцы пострадавших торговых объектов за помощью, пишет РИА "Дагестан".

Пожар на рынке произошел вечером 30 апреля, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, сообщает "Лезги газет".

Пожары на рынках в Дагестане случались неоднократно и ранее. "Кавказский узел" писал, что в июне 2020 года произошло возгорание на рынке, расположенном на проспекте Аметхана Султана в Махачкале, площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

В ноябре 2019 года пожар произошел на рынке по проспекту Акушинского в Махачкале. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было, но сгорело имущество торговцев. Четверо предпринимателей, которые владели семью из двадцати сгоревших павильонов, заявили об отсутствии средств восстанавливать бизнес. Администрация рынка отказалась помогать им, сочтя происшедшее несчастным случаем.

В марте 2019 года не менее 15 торговых точек сгорели на Втором рынке в Махачкале. Мэр города Салман Дадаев заявил, что возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Он также сообщил, что почти все пожарные въезды на рынок были закрыты несанкционированной торговлей, ранее владельцам некоторых торговых точек выдавались предписания о необходимости устранения нарушений противопожарной безопасности.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.