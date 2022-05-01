Продлен домашний арест Инсы Ландер

01 мая 2022, 05:25

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Нальчикский городской суд продлил домашний арест блогеру Инсе Ландер, обвиненной в вербовке в террористическую организацию, на два месяца до 9 июля.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Баксана Огуз Инса Солтан-Хамидова, известная под псевдонимом Инса Ландер, была задержана 9 декабря 2021 года и помещена в Кабардино-Балкарии под домашний арест до 8 февраля по подозрению в содействии террористической деятельности. В начале февраля Ландер был продлен срок домашнего ареста, однако ей разрешили переехать на съемную квартиру.

Подруга арестованной Соня Грезе уверена, что Ландер не имела контактов с террористами и не занималась вербовкой. Адвокат Ландер назвал странным интерес силовиков к переписке от 2014 года, на основании которой блогеру вменяется статья о вербовке. 17 февраля адвокат Ландер заявил, что обвинение в ее адрес сформулировано без конкретики о сути ее действий.

Домашний арест блогеру Инсе Ландер продлен на два месяца - до 9 июля. Соответствующее решение принял Нальчикский городской суд. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале блогера ее доверенными лицами 29 апреля, так как самой Ландер запрещено пользоваться интернетом и телефонными коммуникациями.

"Новость ли это? Нет. Ожидала ли я такого результата? Тоже нет. Зачем я это пишу? Затем, чтобы вы знали - гайки закручиваются, причем в самом невообразимом направлении", - говорится в публикации. Ландер считает, что силовики устали искать на нее компромат.

30 апреля в ее Telegram-канале также опубликован своеобразный отчет за пять месяцев, прошедших с момента ее задержания. "Дело мое возбуждено из принципа "а вдруг". Их не волнует доказательная база, логические несостыковки, моя личность и мой образ жизни (никак не вписывающийся в портрет вербовщицы) и абсурдность идеи судить за мыслепреступление, давность событий и так далее и тому подобное", - делает выводы Ландер.

Ранее адвокат Ландер Дмитрий Захватов рассказал "Кавказскому узлу", что в основу дела Ландер легла переписка в соцсети "ВКонтакте" от 2014 года с неким человеком, которого блогер якобы склоняла принять участие в деятельности террористической организации. Подруга Ландер Соня Грезе отметила, что речь идет о человеке, который 29 июня 2021 года был осужден за несообщение об участии в "Исламском государстве"* своего знакомого и приговорен к штрафу 10 тысяч рублей. По словам Грезе, в той переписке, они говорили о религии и поступках в ней, также упоминался Саид Бурятский.

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* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.