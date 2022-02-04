Блогер из Кабардино-Балкарии оставлена под домашним арестом

04 февраля 2022, 16:31

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Блогеру Инсе Ландер продлен срок домашнего ареста по делу о вербовке в террористическую организацию. Нальчикский горсуд разрешил ей переехать на съемную квартиру, рассказала подруга Ландер Соня Грезе.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Баксана Огуз Инса Солтан-Хамидова, известная под псевдонимом Инса Ландер, была задержана 9 декабря 2021 года и помещена в Кабардино-Балкарии под домашний арест до 8 февраля по подозрению в содействии террористической деятельности. Подруга арестованной Соня Грезе уверена, что Ландер не имела контактов с террористами и не занималась вербовкой. Адвокат Ландер назвал странным интерес силовиков к переписке от 2014 года, на основании которой блогеру вменяется статья о вербовке.

Нальчикский городской суд продлил на два месяца срок домашнего ареста блогеру Инсе Ландер по делу о содействии террористической деятельности, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*. Изначально заседание планировали провести 8 февраля, но внезапно перенесли его на более раннюю дату, рассказала изданию подруга Ландер Соня Грезе.

Также суд разрешил Ландер изменить адрес, по которому она отбывает домашний арест, сообщила Грезе. Ранее Ландер жила по месту прописки с родственниками, суд разрешил блогеру переехать на съемную квартиру, отметила подруга арестованной. По ее словам, остальные ограничения — запрет на использование интернета и прогулки — остались в силе, проинформировала 3 февраля "Медиазона"*.

На сайте Нальчикского городского суда не содержится информации о продлении срока ареста Огуз Инсы Солтан-Хамидовой (Инсы Ландер).

Инса выросла в светской семье, но на протяжении десяти лет носила хиджаб и соблюдала все обряды, рассказала ее сестра Мари. Она предположила, что на Ландер повлиял дедушка, который был религиозен, ездил по всему СССР и строил мечети, за что подвергался гонениям со стороны властей. Примерно в 2010 году она познакомилась в интернете с Умаром Дугужевым из кабардинского села Малка — молодые люди в основном общались в соцсети "ВКонтакте". Именно его, по версии следствия, она пыталась склонить к участию в террористической деятельности. При этом Дугужев подтвердил, что сообщения Инсы он понял как склонение к вступлению в террористическое сообщество. К этому моменту Дугужев уже был осужден за то, что не донес на своего знакомого, уехавшего воевать в Сирию, говорится в публикации издания от 29 декабря 2021 года.

Соня Грезе рассказала ранее "Кавказскому узлу", что "когда Инса с [этим человеком] переписывалась, прошло всего пять дней со смерти матери. Она была в состоянии сильного стресса. "Он принес ей свои соболезнования, она приняла их и рассказала, что родные считают ее виновницей в смерти матери (довела ее, не слушалась, и так далее). Они этому повозмущались, он посоветовал больше молиться. И в процессе перехода темы на религию речь зашла про поступки в ней. Слов «джихад», «кафиры», «резать-убивать» не было", - рассказала Соня Грезе. Инса ей сообщила, что в той переписке сказала своему собеседнику, что мужчине легче выделиться в религии и совершать богоугодные вещи, и к этому всегда склоняют все, но женщине "можно только детей рожать или учиться".

"Кавказский узел" также писал, что, по словам Сони Грезе, Ландер натравливала своих подписчиков на других пользователей соцсети, и поэтому у нее есть недоброжелатели. Власти не волновали действия блогера, пока она не решилась на расследование о коррупции регионального чиновника, указала журналистка Анна Беляева.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.