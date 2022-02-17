Адвокат указал на отсутствие конкретики в деле Инсы Ландер

17 февраля 2022, 21:25

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Обвинение в адрес блогера Инсы Ландер по делу о вербовке сформулировано без конкретики о сути ее действий, указал адвокат. Правозащитник Валерий Хатажуков назвал новой для Кабардино-Балкарии практикой уголовные дела по статьям о содействии терроризму, которые заводятся на основе переписки.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Баксана Огуз Инса Солтан-Хамидова, известная под псевдонимом Инса Ландер, была задержана 9 декабря 2021 года и помещена в Кабардино-Балкарии под домашний арест до 8 февраля по подозрению в содействии террористической деятельности. Подруга арестованной Соня Грезе уверена, что Ландер не имела контактов с террористами и не занималась вербовкой. Адвокат Ландер назвал странным интерес силовиков к переписке от 2014 года, на основании которой блогеру вменяется статья о вербовке. В начале февраля Ландер был продлен срок домашнего ареста, однако ей разрешили переехать на съемную квартиру.

Хотя суд отказался менять Инсе Ландер меру пресечения, ей изменили место домашнего ареста, и теперь Инса живет в Нальчике, рассказал ее адвокат Дмитрий Захватов. "Следствие провело допросы родственников Инсы и готовит психолого-лингвистическую экспертизу. Следователь удовлетворил наше ходатайство о постановке перед экспертами дополнительных вопросов. Планируется, что она будет готова в конце марта", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Ландер направила жалобу в коллегию адвокатов Кабардино-Балкарии на адвоката по назначению, чье бездействие, как считает сама блогер, привело к тому, что она подписала признание вины, а по сути оговорила себя, рассказал Захватов.

Адвокат подчеркнул, что по мере того, как он вчитывался в обвинение, выявилась юридическая коллизия. "Норма, которая ей вменяется, предполагает уголовную ответственность за вовлечение в совершено определенные действия, а согласно фабуле обвинения Инса "посредством направления сообщений в социальной сети "ВКонтакте" осуществляла вовлечение в террористическую деятельность". Проблема в том, что уголовной ответственности за вовлечение в неопределенную террористическую деятельность не существует, существует ответственность за склонение к конкретным преступлениям, перечисленным в частях 1-1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России", - указал Захватов.

Согласно протоколу допроса, Инса призналась в том, что "вовлекала в террористическую деятельность", но такого преступления нет. "Получается, что обвинение не сформулировано, то есть в нем отсутствует само событие", - резюмировал Захватов.

Адвокат блогера обратил внимание и на малый объем дела. "Раньше подобные дела включали несколько томов, а сейчас – максимум полтома, и это при том, что статья, по которой обвиняют Инсу Ландер, предполагает от пяти до 15 (а при некоторых вариантах – и до 20) лет лишения свободы", - подчеркнул Захватов. Он сравнил дело в отношении Ландер с делами сталинских времен.

Ранее Дмитрий Захватов рассказал "Кавказскому узлу", что в основу дела легла переписка в соцсети "ВКонтакте" от 2014 года с неким человеком, которого блогер якобы склоняла принять участие в деятельности террористической организации. Подруга Ландер Соня Грезе отметила, что речь идет о человеке, который 29 июня 2021 года был осужден за несообщение об участии в "Исламском государстве"* своего знакомого и приговорен к штрафу 10 тысяч рублей. По словам Грезе, в той переписке, они говорили о религии и поступках в ней, также упоминался Саид Бурятский.

Председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра (КБРПЦ) Валерий Хатажуков отметил, что случаи, когда по делам, связанным с активностью боевиков, преследуют человека, который состоял в переписке с осужденным, стали возникать в Кабардино-Балкарии лишь в последние несколько лет.

"Ранее, когда активно работала комиссия при главе Кабардино-Балкарии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности, мы с такими делами не сталкивались" - подчеркнул он.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.