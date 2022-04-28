ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить активисту компенсацию за арест

28 апреля 2022, 13:03

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Власти Азербайджана должны выплатить 4000 евро оппозиционеру Бахрузу Гасанову, необоснованно арестованному в 2012 году, постановил ЕСПЧ. Сам Гасанов назвал справедливым решение суда.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2016 года ЕСПЧ признал нарушения прав шести активистов Партии народного фронта Азербайджана, в том числе Бахруза Гасанова, которые были задержаны за участие в траурном шествии в 2014 году, а затем арестованы. Суд обязал власти страны выплатить им компенсации на общую сумму 78 тысяч евро.

Европейский суд по правам человека сегодня обнародовал решение по жалобе члена Партии народного фронта Азербайджана Бахруза Гасанова. Суд признал нарушение его прав на свободу и личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему компенсацию морального ущерба в 4000 евро и еще 500 евро на возмещение судебных затрат.

Жалоба была подана на задержание и административный арест Гасанова сроком на 10 суток в июле 2012 года, когда он был телохранителем на общественных началах лидера партии Али Керимли, говорится в решении, размещенном на сайте ЕСПЧ.

В своей жалобе Гасанов указал, что на улице к нему подошел неизвестный человек и стал обвинять оппозиционера в оскорблении его семьи. Появившиеся тут же сотрудники полиции, одетые в гражданскую одежду, задержали Гасанова. Он был обвинен в неповиновении полиции, и суд приговорил его к 10 суткам ареста.

При этом активист указал в заявлении, что ему не было позволено связаться с адвокатом по выбору, и он был арестован на основе ложных доказательств. В связи с тем, что суды в Азербайджане не удовлетворили его жалобы, он обратился в ЕСПЧ, заявив о нарушении его прав по статьям 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции прав человека, говорится в решении суда, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Бахруз Гасанов счел решение ЕСПЧ справедливым. "Это признание фальсификации дела против меня. Это и фактическое подтверждение политических мотивов моего преследования", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

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