Число беженцев из Донбасса выросло в Ростовской области на 11 тысяч

26 апреля 2022, 10:43

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Более 11 тысяч жителей Донбасса приехали за сутки в Ростовскую область, сообщили пограничники. Общее число приехавших в Россию с Украины после начала спецоперации достигло 987 тысяч, уточнил источник в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля, по данным пограничников, с территории ЛНР и ДНР в Ростовскую область прибыли за сутки более 5000 беженцев, тогда как сутками ранее – более 10,5 тысячи.

За сутки из Донбасса, в том числе из Мариуполя, более 11 тысяч беженцев приехали в Ростовскую область через пункты пропуска, сообщила сегодня пресс-служба областного погрануправления ФСБ.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 11 тыс. граждан", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

К 26 апреля в Россию с территории Украины и Донбасса прибыли 987 тысяч человек, в том числе 180 тысяч детей, сообщил источник в силовых структурах. "Из них 272 тысячи граждан РФ, 546 тысяч граждан ДНР и ЛНР, 168 тысяч граждан других государств", - приводит его слова ТАСС.

Более 32 тысяч прибывших, в том числе 11 тысяч детей, размещены почти в 500 пунктах временного размещения в 48 регионах России. Остальные разместились у родственников, знакомых и "в частном порядке", информирует агентство.

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, назначенные вынужденным переселенцам по решению правительства России, выплачены более чем 120 тысячам человек. "На данный момент уже выплачено 1 млрд 201 млн рублей. Медицинская помощь оказана почти 30 тысячам человек, коронавирус выявлен у почти 4 тысяч человек", - пишет агентство.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса началась 18 февраля, еще до начала спецоперации российских войск на Украине. В начале эвакуации власти организовывали перевозки на автобусах, а теперь люди добираются самостоятельно, и за поездку пришлось платить частным перевозчикам, рассказали 20 апреля "Кавказскому узлу" жители ЛНР, приехавшие в Ростовскую область. По их словам, обстановка в их населенных пунктах в целом спокойная, а приехать за выплатами, обещанными властями России, их заставила сложная экономическая ситуация.

Ранее некоторые беженцы рассказали, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. Также они делились с "Кавказским узлом" опасениями за своих родных и близких, оставшихся дома. Некоторые жители Донбасса говорили о трудностях с получением гуманитарной помощи в Ростовской области.

При этом общение журналистов с беженцами с самого начала эвакуации регламентируется властями. Для входа в пункты временного размещения нужно иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. Днем ранее полицейские задержали журналистку-фрилансеру Полину Ефимову, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

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