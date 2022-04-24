Дополнительный выходной в честь Ураза-байрама объявлен в Чечне

24 апреля 2022, 22:35

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Власти Чечни в связи с празднованием Ураза-байрама объявило нерабочим днем 4 мая. Такое решение принято на основании обращения муфтията республики.

Как писал "Кавказский узел", в этом году подобное решение приняли власти Адыгеи. Там с 1 по 10 мая будет только один рабочий день - 6 мая. Нерабочие дни в Адыгее продлили в связи с региональными праздниками - в республике выходными объявлен Ураза-байрам (2 мая) и День поминовения усопших или Радоница (3 мая). Так как эти дни выпадают на выходные, они переносятся на 4 и 5 мая соответственно.

В Чечне же, к майским выходным, объявленным с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая, для жителей республики добавится еще один день. "Объявить 4 мая 2022 года нерабочим (праздничным) днем на территории Чеченской Республики", - говорится в указе за подписью и. о. главы Чечни Муслима Хучиева. Решение принято в соответствии с федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях" и на основании обращения Духовного управления мусульман республики, сообщает официальный сайт главы республики.

Праздник Ураза-байрам в этом году выпадает на 2 мая. Месяц Рамадан начался 1 апреля. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Закят аль-фитр (милостыню нуждающимся мусульманам) и каффарат (искупительное действие за нарушение поста) должны выплачивать все верующие. Закят выплачивается в последний день месяца поста Рамадан, до начала разговения. Каффарат верующий должен выплатить за пропущенный по тем или иным причинам день поста. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и празднике окончания поста Ураза-байраме и закяте.

Вечером перед праздником Ураза-байрама, после захода солнца, постящиеся мусульмане в последний раз совершают вечернюю трапезу поста ифтар, а перед этим читают молитву магриб. Сам праздник, как правило, отмечается три дня. В это время в домах готовится праздничное угощение, принято поздравлять родственников, соседей, односельчан и знакомых с праздником, ездить в гости, а также посещать могилы близких. До начала праздника следует раздать обязательный закят аь-фитр, а также каффарат (пожертвование за пропущенные дни поста).

Напомним, в 2021 году в Чечне в связи с празднованием Ураза-байрам объявлялись выходными три дня — 12, 13 и 14 мая. В 2020 году в Чечне по случаю Ураза-байрама были объявлены праздничными четыре дня - с 23 по 26 мая. В преддверии праздника муфтият призвал жителей республики встретить Ураза-байрам в семейном кругу из-за коронавируса. Чеченские силовики в свою очередь обещали усилить патрулирование на улицах, и местные жители решили отметить праздник дома.

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