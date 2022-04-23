Аналитики оценили вероятность масштабных уличных протестов в Грузии

23 апреля 2022, 19:17

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Спецоперация России на Украине полностью изменила карту безопасности мира, поэтому страны НАТО решили сильнее поддержать Грузию, заявил на встрече с руководством республики представитель НАТО. Михаил Саакашвили назвал необходимым возобновление уличных протестов с целью смены власти. В стране нет предпосылок для начала масштабных протестов, заявили аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта Министерство обороны Грузии сообщило о планах провести в стране трехдневные совместные с НАТО учения, участие в которых примут представители 23 стран.

На фоне спецоперации России на Украине Грузия увеличила свои усилия для сближения с Западом и Евросоюзом. 3 марта стало известно, что премьер-министр Грузии подписал заявление на вступление страны в Европейский союз. 7 марта Комитет постоянных представителей стран Евросоюза договорился поручить Европейской комиссии дать заключения по заявкам на вступление в ЕС, поданных Грузией, Украиной и Молдавией. 15 марта парламент Грузии принял резолюцию об ускоренной интеграции в Евросоюз. 11 апреля в Люксембурге Грузии передали опросник для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС, на заполнение которого отводится один месяц. После требований неправительственных организаций и оппозиции правительство Грузии решило обнародовать опросник для получения статуса кандидата в ЕС и опубликовало его 15 апреля на своём сайте.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай на проведенных встречах с руководством Грузии сообщил, что альянс открыт для Грузии. По решению правительств стран НАТО, альянс "должен сделать больше для поддержки Грузии и других партнеров в Европе в этой очень сложной обстановке".

"Спецоперация на Украине полностью изменила карту безопасности в мире в долгосрочной перспективе, поэтому мы делаем максимум, чтобы помочь Украине и оказать давление на Россию, чтобы эта спецоперация была прекращена. Мы делаем все возможное, чтобы дипломатически изолировать Россию, но в то же время страны НАТО решили, что нам нужно больше сделать для поддержки наших ближайших партнеров, в том числе и Грузии", - сказал Аппатурай в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Кроме того, он отметил, что Грузия должна продолжить проведение реформ и стране необходимы снижение поляризации политической среды, совместная работа правительства и оппозиции вне зависимости от политических разногласий. "Здесь, в Грузии, очень поляризованная обстановка, и правительства стран-членов НАТО относятся к этому с осторожностью. Грузия находится в очень сложных географических условиях и условиях безопасности", - указал он.

Между тем бывший президент Грузии Михаил Саакашвили счел необходимым возобновление в стране уличных акций протеста с целью смены власти. Акции должны быть крупными, при участии 200 тысяч человек, считает он.

"Стране нужны изменения, в акции должны принять участие 200 тысяч человек, в не очередные акции при участии 20-30 тысяч... Есть исторический шанс - окно для восстановления территориальной целостности, продолжения быстрого развития. Мы можем все изменить", - заявил Саакашвили на транслировавшемся в прямом эфире заседании суда по своему делу. Представители учрежденной им партии "Единое национальное движение" поддержали эту идею, но не озвучили даты возобновления протестных акций.

Эксперт по вопросам безопасности Хатуна Лагазидзе сообщила, что одним из основных вопросов обсуждения Апатурая с властями страны стал трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому поставляются каспийские энергоресурсы, нефть и газ, в Европу.

"Совместными усилиями нужно осуществить безопасность транснационального газопровода. По мнению официальных лиц НАТО, Грузия уязвима не только в плане гибридной войны или информационного пространства, но и в плане осуществления безопасности интернациональных и транснациональных проектов. Если Европа хочет сократить свою зависимость от российских энергоносителей, то один из альтернативных путей - через Грузию, имеющую большую привлекательность для Запада, как страна, обеспечивающая энергобезопасность Европы и имеющая большое значение, как транзитная страна", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Исходя из этого, значимость Грузии в вопросе безопасности для НАТО возрастает, оно рассматривает различные сценарии, в том числе и диверсионные акты на газопроводе. В стране сложилась исключительная ситуация после того, как с началом спецоперации на Украине в Грузию переехали десятки тысяч российских граждан и "никто не может гарантировать, что в числе переехавших нет значительного числа диверсантов", - заявила Лагазидзе. Кроме того, три года назад посольство США в Грузии обратило особое внимание на вопрос кибербезопасности страны и высказало готовность оказать интеллектуальную и финансовую помощь, провести совместные учения для обеспечения безопасности в киберпространстве. Однако, что было сделано в этом направлении, судить сложно, так как это не публичная информация, отметила она.

Представитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти считает преждевременным вопрос проведения акций протеста, поскольку изначально необходимо определить внешнеполитический курс страны - в Конституции задекларировано стремление в европейские североатлантические структуры, при том на практике, по его мнению, власти страны демонстрируют лояльное отношение к России.

"В первую очередь Грузии надо определиться: что хочет народ и что хотят наши политические партии - это самое главное на этом этапе. Все остальное - заявления, демонстрации - второстепенно. Для Грузии самая большая проблема в определении своей идентичности: хочет она в Европу или желает оставаться на орбите России. Во время официальных переговоров и в кулуарах с правительством страны и со всеми политическими партиями европейские партнеры уже стали открыто говорить, что Грузия должна определиться, что она хочет, и, исходя из этого, выстраивать свою политику", - сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что в этом вопросе крайне неясна позиция населения, большинство которого высказалось за интеграцию в Европу, при том, что большинство населения поддерживает правящую партию "Грузинская мечта - Демократическое движение", лояльно настроенную к России.

"Властям Грузии или надо пересмотреть свою позицию, или же объяснить населению, что нельзя сидеть на двух стульях. Самому же народу пора определиться, что же он хочет, и единственный путь для демонстрации волеизъявления народа - уличные акции протеста. Народ должен потребовать от власти реальных шагов и четких действий. На это "Грузинская мечта" должна ответить четкими действиями", - заявил Жгенти.

В свою очередь руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе считает, что в стране нет предпосылок для начала уличных акций протеста. Ранее оппозиция их организовывала, но результата добиться не смогла. В связи с этим оппозиции необходимо начать подготовку к парламентским выборам 2024 года, чтобы посредством их проведения изменить власть в стране.

Он обратил внимание на то, что по последним социальным опросам у ЕНД поддержка населения 7%, и партии прежде всего необходимо сделать выводы о причинах низкого рейтинга и начать работу по его повышению.

"Партия проигрывает в информационной борьбе "Грузинской мечте". Партия много лет не работала, чтобы рассеять сплетни, дезинформацию, направленную против Михаила Саакашвили, действий партии во время его президентства, называя его "кровавым режимом", чему верит население", - сказал Читадзе корреспонденту "Кавказского узла".

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