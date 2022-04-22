Потерпевшие проигнорировали заседание по делу Багаудина Мякиева

22 апреля 2022, 20:20

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Свидетели и потерпевшие не явились на сегодняшнее заседание суда в Железноводске по делу активиста Багаудина Мякиева, обвиняемого в применении насилия к представителю власти на митинге в Магасе. Зачитанные на заседании показания потерпевших были практически идентичными, указал Мякиев.

Как писал "Кавказский узел", 18 января Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор активисту по статье о применении насилия в отношении представителя власти и направил дело на новое рассмотрение. Адвокат Магомед Аушев счел, что это решение может помешать Европейскому суду по правам человека приступить к рассмотрению жалобы активиста. На заседании 11 апреля было удовлетворено ходатайство прокурора об отводе судьи. Мякиев предположил, что судью сместили, так как тот согласился с доводами защиты и вызвал потерпевших и свидетелей в суд. На первом заседании под председательством судьи Ирины Гараничевой прокурор вновь ходатайствовал, чтобы зачитать письменные показания потерпевших и свидетелей, не вызывая их в суд. Защита возражала, и судья встала на сторону защиты. Гособвинитель должен был обеспечить явку свидетелей на заседание 22 апреля. При этом суд отклонил ходатайство защиты об отводе прокурора. По мнению адвоката, прокурор намеренно затягивает процесс, не обеспечивая явку потерпевших и свидетелей в суд.

Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года, вскоре после митинга в Магасе. 20 февраля 2020 года он был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения. Активист признал, что на митинге отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев. 27 августа 2020 года был освобожден из исправительной колонии №6 Ставропольского края в связи с отбытием срока наказания.

Сегодня на заседание в Железноводском городском суде не явились свидетели и потерпевшие, поэтому прокурор попросил изменить порядок заседания: предложил огласить письменные материалы дела, что должно было произойти лишь после допроса свидетелей. Судья удовлетворила его просьбу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мякиева Магомед Аушев.

В частности, прокурор зачитал протоколы с процедуры опознания. "Согласно этим протоколам, оба потерпевших дают абсолютно одинаковые показания, почему они меня опознали! Они говорят, что вот, мол, большой нос, большие глаза, усы, борода. И один так говорит, и другой. У меня это вызывает сомнения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Багаудин Мякиев.

Он настаивает на допросе свидетелей в суде. "Я хочу, чтобы потерпевшие сами пришли и сказали, как всё было. У меня нет никакого доверия к (...) письменным показаниям. Может, они (потерпевшие, свидетели) эти показания даже не сами писали, просто пришли и подписали уже готовые", - добавил Мякиев.

Следующее заседание назначено на 5 мая в 11.00 мск, прокурор пообещал обеспечить явку потерпевших и свидетелей.

Заседания по его делу Мякиева открытые, однако корреспондента "Кавказского узла" 19 апреля не пропустили в зал заседания, сославшись на ковидные ограничения. При этом ни сам пристав, ни какие-либо другие сотрудники суда не были в масках.

Корреспондента "Кавказского узла" сегодня вновь не пустили на заседание суда, несмотря на отправленный запрос на аккредитацию. Заявка была отклонена, так как корреспондент "не является участником судебного производства", а также с учетом ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые введены приказом председателя Железноводского горсуда от 31.03.2022, следует из письменного ответа (имеется в распоряжении "Кавказского узла") консультанта суда Мымриковой.

При этом судья, объясняя отказ корреспонденту "Кавказского узла" присутствовать на заседаниях, сослалась на указ губернатора, рассказал адвокат. "У нас ведь объявлено, что судебное заседание - открытое, его может посетить любой человек, даже не журналист. Тем самым была нарушена Конституция и законы, в том числе регулирующие журналистскую деятельность. При этом судья ссылается на указ губернатора Ставропольского края (подтверждается имеющейся в распоряжении "Кавказского узла" аудиозаписью заседания), которым ограничивается допуск лиц, не участвующих в судебном заседании, непосредственно в суд. Это явно выходит за пределы полномочий губернатора. И это противоречит закону", - сказал Аушев.

Адвокат поинтересовался, почему тогда на заседаниях присутствует посторонний мужчина, который не является участником процесса. Однако судья сказала, что он "не посторонний", хотя и подтвердила, что он не является участником процесса. Прокурор Хандогий пояснил, что "это сотрудник ГУ МВД по СКФО, который выполняет свои должностные обязанности". Судья сказала, что не видит препятствий к тому, чтобы этот человек присутствовал в зале, следует из аудиозаписи.

Мякиев после заседания выразил недоумение в связи со сложившейся ситуацией. "Судья говорит, что суд не имеет возможности допускать посетителей, проводить открытые заседания по распоряжению губернатора. Выходит, губернатор указывает суду, как им проводить процесс? Я требую, чтобы, если суд открытый, пропускали людей. Чтобы все могли прийти и посмотреть, о чем с нами говорят, как, в каком тоне", - заключил он.

"Кавказский узел" также писал, что 2 марта 2021 года стало известно о расследовании в отношении Багаудина Мякиева уголовного дела об уничтожении или повреждении имущества Нальчикского следственного изолятора (СИЗО), в котором он находился во время следствия по "ингушскому делу". Ущерб оценен в 5731 рубль. Возобновление уголовного дела в отношении Мякиева связано с акциями активиста в поддержку политзаключенных, считает его адвокат. Сам Мякиев отрицает вину. На заседании 28 января свидетели не смогли представить доказательств того, что Мякиев повредил имущество в СИЗО. Главный свидетель обвинения, сотрудник ФСИН, так и не был вызван в суд, рассказал Мякиев.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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