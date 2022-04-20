Защита потребовала опросить в суде свидетелей по делу Багаудина Мякиева

20 апреля 2022, 01:30

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Суд в Железноводске отклонил ходатайство об отводе прокурора по делу активиста Багаудина Мякиева, обвиняемого в применении насилия к представителю власти на митинге в Магасе. Прокурор намеренно затягивает процесс, не обеспечивает явку потерпевших и свидетелей в суд, предположили адвокат и подсудимый

Как писал "Кавказский узел", 18 января Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор активисту по статье о применении насилия в отношении представителя власти и направил дело на новое рассмотрение. Адвокат Магомед Аушев счел, что это решение может помешать Европейскому суду по правам человека приступить к рассмотрению жалобы активиста. На заседании 11 апреля было удовлетворено ходатайство прокурора об отводе судьи. Мякиев предположил, что судью сместили, так как тот согласился с доводами защиты и вызвал потерпевших и свидетелей в суд.

Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года, вскоре после митинга в Магасе. 20 февраля 2020 года он был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения. Активист признал, что на митинге отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев. 27 августа 2020 года был освобожден из исправительной колонии №6 Ставропольского края в связи с отбытием срока наказания.

В Железноводском городском суде 19 апреля состоялось заседание по делу Багаудина Мякиева. Заседания по его делу открытые, однако корреспондента "Кавказского узла" не пропустили в зал заседания, сославшись на ковидные ограничения. При этом ни сам пристав, ни какие-либо другие сотрудники суда не были в масках.

Сразу после начала заседания Багаудин Мякиев заявил ходатайство об отводе прокурора Дмитрия Хандогия, который выступал в качестве обвинителя по многим делам, связанным с митингами в Магасе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам активист.

Активист считает, что прокурор "намеренно затягивает процессы, не доставляет потерпевших и свидетелей, не обеспечивает их привод". По словам Мякиева, он ожидал, что сторона гособвинения обеспечит явку в суд потерпевших и свидетелей, но этого так и не произошло.

После этого судья на 15 минут ушла в совещательную комнату, после чего вернулась и отклонила ходатайство.

Процедура отвода прокурора необходима, если будет установлена заинтересованность гособвинителя, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Аушев. "Например, если он является родственником кому-то, или участвовал в этом процессе раньше в другом качестве, или еще по какой-то причине заинтересован в определенном исходе дела, то он подлежит отводу. Но судья не нашла законных оснований для того, чтобы отвести прокурора", - сказал адвокат. Решение об отклонении отвода обжалованию не подлежит, добавил он.

Затем прокурор в очередной раз, как и на первом заседании по делу, заявил ходатайство о том, чтобы показания свидетелей и потерпевших по делу Мякиева были зачитаны в связи с тем, что они не явились в суд, рассказал адвокат. Защита возразила и судья отклонила это ходатайство и поручила прокурору обеспечить явку свидетелей на заседание, которое намечено на 22 апреля, сказал он.

Защита настаивает на присутствии свидетелей обвинения, и обязанность "стороны обвинения, обеспечить их явку", - пояснил Аушев. Для стороны защиты просто оглашение показаний потерпевших и свидетелей в суде неприемлемы, сказал он. "Показания потерпевших - это главное доказательство в нашем деле, потерпевшие - это непосредственный объект преступления, в отношении них было совершено преступление. И эти показания - они есть на бумаге, но не факт, что они (свидетели и потерпевшие) их подтвердят. Мы хотим услышать от живых людей о том, что им было причинено насилие, и какое. Потому что если этого не было - то и нет дела никакого. Поэтому мы никак не можем согласиться с оглашением показаний и будем добиваться привода", - сказал Аушев.

Багаудин Мякиев также считает необходимым опрашивать лично в суде потерпевших и свидетелей. "Прокурор может положить текст перед следователем с какими-то показаниями, и потерпевший может подписать это всё, не читая, и отдать эти показания на их усмотрение. А я сам хочу ему (свидетелю) задавать вопросы. И в суде он уже будет отвечать на мои вопросы не так, как прокурор или следователь ему сказали, а так, как он это в действительности чувствует и видит", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист.

Прошедшее заседание было первым под председательством судьи Ирины Гараничевой, однако особых надежд на иной исход дела в связи со сменой судьи нет, сказал Мякиев. "С самого начала в этом деле мы столкнулись с несправедливостью, надуманностью и нарушениями закона. Они изначально даже изменили подсудность с Магасского суда на суд в другом регионе - на основании какой-то неофициальной справки о том, что у меня есть какой-то родственник в суде в Ингушетии. Хотя у меня нет родственников в суде. Они это даже не доказали, принесли какую-то справку и перенесли суд в другой регион", - сказал активист.

Мякиеву показалось подозрительным, что с предыдущим судьей Бобровским прошло три заседания и вдруг на последнем он поинтересовался, имеются ли отводы. "И как раз у прокурора - ходатайство об отводе судьи. Как это? Обычно спрашивают, есть ли отводы, только на первом заседании. Вот на первом заседании с Гараничевой она и спросила про отводы - и я заявил отвод прокурору", - возмутился он. Активист опасается что на нового судью было оказано давление. Мякиев сказал, что видел, как прокурор общается с судьей и заходил к ней до процесса.

"Я надеюсь на справедливое решение судьи, на ее совесть. А дальше видно будет", - заключил Мякиев.

Мякиева также возмутило, что журналиста не пустили на заседание. "Я спросил секретаря судьи - почему не впустили журналиста, процесс же открытый? Она ответила, что в связи с ковидом на процесс не допускаются посторонние люди, только участники процесса. То есть судья, секретарь, защитник, обвиняемый и прокурор. Но у нас на заседании сидел какой-то мужчина, совершенно посторонний. Нам его присутствие в зале никак не объяснили [...] Этот человек точно не был участником процесса - и его впустили, а журналиста нет", - сказал активист.

По словам адвоката, законом предусмотрен открытый судебный процесс. "Любой человек может прийти и послушать, что происходит в зале суда, таков закон [...] Это противозаконно, что не впустили [журналиста в зал суда]. Как минимум, это нарушение Конституции", - отметил Аушев.

По делу об ущербе в СИЗО в отношении Мякиева были допрошены свидетели обвинения, и теперь свои доказательства предоставляет сторона защиты, рассказал Аушев.

2 марта 2021 года стало известно о расследовании в отношении Багаудина Мякиева уголовного дела об уничтожении или повреждении имущества нальчикского следственного изолятора (СИЗО), в котором он находился во время следствия по "ингушскому делу". Ущерб оценен в 5731 рубль. Возобновление уголовного дела в отношении Мякиева связано с акциями активиста в поддержку политзаключенных, считает его адвокат. Сам Мякиев отрицает вину. На заседании 28 января свидетели не смогли представить доказательств того, что Макиев повредил имущество в СИЗО.

"Было допрошено очень много свидетелей, но главного свидетеля, которого мы просили вызвать, сотрудника ФСИН - они его не предоставили. Сказали, что он уже не работает там", - добавил Мякиев.

По словам Аушева, вопросов к ходу процесса по этому делу немало - в частности, их ходатайство о проведении экспертизы об определении ущерба было отклонено. "Ущерб был определен расчетом, который сделала потерпевшая сторона. Объективных доказательств того, что ущерб был именно таким, нет. Мы ходатайствовали о проведении судебной экспертизы, которая бы позволила определить ущерб, но наше ходатайство отклонили", - отметил адвокат.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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