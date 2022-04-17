Защита Багаудина Мякиева сочла необоснованным отвод судьи

17 апреля 2022, 02:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

У отвода судьи Железноводского городского суда, рассматривавшего дело ингушского активиста Багаудина Мякиева, нет рациональных оснований, отметил адвокат Магомед Аушев. Судью сместили, так как он согласился с доводами защиты и вызвал потерпевших и свидетелей в суд, считает Багаудин Мякиев.

Как писал "Кавказский узел", Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года, вскоре после митинга в Магасе. 20 февраля 2020 года он был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения. Активист признал, что на митинге отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев. 27 августа 2020 года был освобожден из исправительной колонии №6 Ставропольского края в связи с отбытием срока наказания. 18 января Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор активисту по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Отмена приговора означает направление дела на новое рассмотрение, пояснил адвокат Магомед Аушев. Это решение, по его словам, может помешать Европейскому суду по правам человека приступить к рассмотрению его жалобы.

2 марта 2021 года стало известно о расследовании в отношении Багаудина Мякиева уголовного дела об уничтожении или повреждении имущества нальчикского следственного изолятора (СИЗО), в котором он находился во время следствия по "ингушскому делу". Ущерб оценен в 5731 рубль. Возобновление уголовного дела в отношении Мякиева связано с акциями активиста в поддержку политзаключенных, считает его адвокат. Сам Мякиев отрицает вину. На заседании 28 января свидетели не смогли представить доказательств того, что Макиев повредил имущество в СИЗО.

В Железноводском городском суде 11 апреля прошло заседание по делу Багаудина Мякиева, на котором прокурор заявил об отводе судьи. В свою очередь судья после полутора часов в совещательной комнате взял отвод. Основанием для этого, по словам прокурора, стало то, что судья рассматривает еще одно дело, в котором фигурируют те же доказательства, что и в деле Мякиева. По мнению самого активиста, речь может идти о деле о превышении должностных полномочий 13-ю силовиками на митинге в Магасе, пишет "Фортанга".

Адвокат Багаудина Мякиева Магомед Аушев не увидел рациональных причин для отвода судьи. "Как мне показалось, это всё надумано. Основания для отвода судьи, которые привело гособвинение, не основаны на законе. До этого, на первом процессе (по делу Багаудина Мякиева - прим. "Кавказского узла") была судья, которая рассмотрела десятки дел (в отношении участников митинга в Магасе - прим. "Кавказского узла"). И там, действительно, было такое, что доказательства совпадали на 70%. Там одна видеосъемка, по сути, участвовала во всех уголовных делах. А сейчас судья берет отвод по той причине, что одни и те же доказательства фигурируют в двух делах, по которым он председательствующий. Но я тут причин (для отвода) вообще не вижу. Во-первых, дело Мякиева - по обвинению в причинении насилия в отношении представителя власти. А другое дело - это дело в отношении сотрудников правоохранительных органов по превышению должностных полномочий. Они на митинге тоже присутствовали, их дело касается приказа по разгону митинга. То есть тут всё разное - разные статьи, разные фигуранты, разные потерпевшие. Из общего - только примерно одно и то же время (происшествия) и примерно одно и то же место. И всё. Поэтому я рациональных оснований, причин для отвода не вижу. Но какие-то предположения (почему произошел отвод) делать не могу", - сказал Магомед Аушев 16 апреля корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, никаких нареканий к судье у защиты не было. "Мы с ним провели три заседания. Было видно, что он профессионал и что сам по себе человек адекватный. Он вел процесс очень грамотно", - добавил адвокат.

По мнению самого Багаудина Мякиева, судью сменили, потому что он не поддавался давлению. "С этим судьей мы провели три заседания. И на первом заседании прокурор попросил, чтобы показания потерпевших и свидетелей, которые они давали ранее, были просто зачитаны, без их участия. Мы от этого отказались, потому что без опроса потерпевших и свидетелей полноценное судебное следствие невозможно. И этот судья встал на нашу сторону и сказал вызвать потерпевших и свидетелей. Прокурор сказал, что обеспечит (явку). Когда мы пришли на второе заседание, их не было. И прокурор просто зачитал свою обвинительную речь - и всё. И мы попросили на следующее заседание, чтобы обязательно были свидетели (для допроса). Но когда мы пришли на третье заседание, прокурор заявил об отводе. Якобы из-за того, что этот же судья рассматривает еще одно дело, связанное с митингом. Но лично я думаю, что это потому, что судья пошел нам навстречу и тоже требовал, чтобы потерпевших и свидетелей не показания зачитали, а чтобы вызвали их в суд. Не поддался давлению и действовал по закону", - сказал Мякиев корреспонденту "Кавказского узла".

При смене судьи дело будет рассматриваться заново, уточнил Аушев. Новый судья уже выбран, первое заседание по делу Мякиева состоится 19 апреля.

Комментариями судьи о причинах отвода "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что ранее Мякиев выразил надежду, что при новом рассмотрении дела уберут мотив политической вражды, добавленный Ставропольским краевым судом, из-за которого активист отсидел лишние четыре месяца. "Я хочу, чтобы мне компенсировали это время. Хотя незаконным я считаю весь приговор", - заявил он.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их, после этого началось уголовное преследование участников митингов. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи годам и шести месяцам. Семь лидеров протеста в Ингушетии показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.