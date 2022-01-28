Свидетели не представили доказательств порчи Мякиевым имущества СИЗО Нальчика

28 января 2022, 17:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Видеозаписей, подтверждающих, что ингушский активист Багаудин Мякиев повредил имущество в камере СИЗО Нальчика, нет, сотрудник изолятора, допрошенный в качестве свидетеля обвинения, не смог вспомнить, что именно было сломано в камере. Другая свидетель обвинения составила акт оценки ущерба на основании представленных ей данных, повреждений имущества СИЗО не видела, также она не смогла предоставить и систему оценки ущерба, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", Мякиев был задержан в апреле 2019 года, вскоре после митинга в Магасе. 20 февраля 2020 года он был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения. Активист признал, что на митинге отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев. 27 августа 2020 года Мякиев вышел на свободу, после освобождения он проводит пикеты с требованием освободить политзаключенных. 2 марта 2021 года стало известно о расследовании в отношении Мякиева уголовного дела об уничтожении или повреждении имущества нальчикского следственного изолятора (СИЗО), в котором он находился во время следствия по "ингушскому делу", ущерб оценен в 5731 рубль. Возобновление уголовного дела в отношении Мякиева связано с акциями активиста в поддержку политзаключенных, считает его адвокат. Сам Мякиев отрицает вину.

По делу об умышленном повреждении СИЗО Нальчика были допрошены два свидетеля обвинения. 24 декабря 2021 года был допрошен свидетель обвинения Назир Глыев, начальник отдела режима и надзора СИЗО-1 Нальчика.

Он рассказал в суде, что сам не видел того, как 17 июля 2019 года Мякиев портит имущество. По его словам, один из сотрудников СИЗО услышал шум в камере Мякиева и через глазок увидел, как тот ломает перегородку санузла. Когда Глыев пришёл на место происшествия, в камере были сотрудники СИЗО, а Мякиева вывели в коридор. У туалета отсутствовали шиферная перегородка и половые доски. Младший инспектор Мамбетов составил рапорт о происшествии, затем руководитель учреждения назначил служебную проверку. Сам свидетель в ней не участвовал, и о том, что Мякиев сломал перегородку, ему сказал Мамбетов, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Отсутствие записей с камеры видеонаблюдения Глыев пояснил тем, что Мякиев в то утро "замазал" её объектив, в качестве доказательства у них имеются только "фотографии заклеенного глазка". Ему ничего не известно про "повреждённое окно в камере", говорится в публикации на сайте центра.

В суде была исследована видеозапись, которую Глыев сделал во время осмотра камеры. Адвокат отметил, что по ней невозможно определить, что именно было повреждено в помещении — видны только аккуратно сложенные металлические угольники и шиферные листы. Мякиев на видео неоднократно говорит, что он не ломал ограждение, а "сложил листы". Адвокат поинтересовался, где записи с видеорегистраторов сотрудников СИЗО и стационарных камер видеонаблюдения. Свидетель не смог ответить так же, как и на вопросы судьи: почему на момент съёмки сломанное ограждение находилось в коридоре, кто его вынес, и почему не велась видеозапись с момента, как сотрудники СИЗО открыли дверь карцерного блока, отмечается в сообщении.

18 июля 2019 года адвокат Фатима Урусова сообщила о том, что в СИЗО в Нальчике был избит член Совета тейпов ингушского народа Багаудин Мякиев. "Есть следы побоев на лице. Причины избиения мы не знаем", — сказала она. Другие арестованные объявили голодовку в знак солидарности с Мякиевым, но прекратили ее после встречи с сотрудниками прокуратуры, рассказали 19 июля представители ОНК Кабардино-Балкарии. Член Совета тейпов Ингушетии Багаудин Мякиев не был избит в изоляторе, а поранился, разбирая перегородку туалета в камере, заявили представители ФСИН.

По ходатайству гособвинителя суд огласил показания Глыева, которые он давал на предварительном следствии — они расходились с тем, что он рассказал в суде. В них он ничего не говорил про "оторванную доску" и ссылался на акт о сумме ущерба, рассказывая про сломанное Мякиевым ограждение санузла и нанесённый тем самым ущерб в 5732 рубля — в суде он сказал, что с этим документом его не ознакомили. Свидетель сослался на плохую память и поддержал показания, которые давал ранее. Отвечая на вопрос гособвинителя, он так и не смог рассказать, что именно и как было сломано в камере Мякиева, подчеркивается в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о допросе сотрудницы СИЗО, которая составила акт о сумме ущерба. Мякиеву сначала вменяли только поломку ограждения, а при расчёте ущерба представлены оконные стёкла и половые доски. На ходатайство адвоката истребовать видеозаписи со стационарных камер в СИЗО гособвинитель заявил, что в материалах уголовного дела имеются справки о сбое подачи электроэнергии в СИЗО в тот день, следовательно, видеозаписи не сохранились, говорится в сообщении.

27 января была допрошена начальник отдела капитального строительства и ремонта УФСИН России по КБР Камилла Каргинова, которая составила акт о сумме ущерба. Она рассказала, что не выезжала на место происшествия и составила документ по заявке, отправленной на имя заместителя начальника УФСИН по электронной почте. По ходатайству обвинения были оглашены распечатанные незаверенные копии письма-заявки, рапорт и акт порчи камерного имущества. В заявке сообщалось, что Мякиев разбил стекло в окне, ограждение санузла, выбил доски от пола, о чём дежурный помощник начальника СИЗО Заракушев составил рапорт и акт порчи камерного имущества.

По словам Каргиновой, в её должностные обязанности не входит составление расчёта, и она "просто помогла" коллегам. Расчёт должна составлять на месте тыловая служба, но в СИЗО нет "необходимой программы". Свидетель обвинения не смогла ответить на уточняющие вопросы защиты и обвинения, в частности, кем установлена необходимость замены стекла и пола, и почему не была проведена независимая экономическая экспертиза, также у неё не сохранились расчетные данные.

Суд удовлетворил ходатайства обвинения о предоставлении подлинников оглашённых документов для их приобщения к материалам дела и вызове в суд сотрудников СИЗО, которые составляли акт порчи имущества, также Мамбетова и бывшего сотрудника СИЗО Беслана Хавжокова. Было удовлетворено и ходатайство адвоката, который просил представить в суд все имеющие отношения к делу документы. Следующее заседание назначено на 11.00 мск 21 февраля, подчеркивается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 18 января Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор Багаудину Мякиеву по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Отмена приговора означает направление дела на новое рассмотрение, пояснил адвокат Магомед Аушев. Решение Пятого кассационного суда в Пятигорске об отмене приговора участнику протестов в Магасе Багаудину Мякиеву может помешать Европейскому суду по правам человека приступить к рассмотрению его жалобы, предположил сам активист.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, на следующее утро это привело к стычкам с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов в Ингушетии, в отношении, по меньшей мере, 29 из них возбуждены уголовные дела.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.