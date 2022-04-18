Журналист оштрафован в Таганроге после отказа разблокировать телефон для полиции

18 апреля 2022, 23:57

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Суд в Таганроге оштрафовал на две тысячи рублей журналиста «Медузы»* Владимира Севриновского, который помогал беженцам в качестве волонтера и отказался разблокировать телефон по требованию полицейских.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля началась эвакуация жителей Донбасса в Россию, а 24 февраля была объявлена специальная операция российских вооруженных сил на Украине. Ежедневно в Ростовскую область прибывают беженцы, только за минувшие сутки в регион прибыли более 12,5 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, а всего с начала спецоперации на Украине в Россию, по данным российских властей, прибыли свыше 860 тысяч беженцев.

Владимира Севриновского 14 апреля задержали возле пункта пропуска «Весело-Вознесенка» в Ростовской области на границе с Украиной, когда он помогал беженцам из Мариуполя, а штраф ему назначил суд в Таганроге, сообщил сегодня правозащитный проект «ОВД Инфо»**.

Подробности произошедшего журналист описал сегодня на своей странице в одной из соцсетей. Севриновский рассказал, что решил устроиться добровольцем в одно из волонтерских движений в Ростовской области, которое заботится о прибывающих в Россию беженцах из Мариуполя. «Я люблю низовую самоорганизацию, и решил устроиться туда волонтером, поработать пару дней, а потом рассказать о своем опыте. Сделать это несложно – заполняешь форму на сайте, и с тобой связываются другие члены группы», - поделился опытом журналист. По его словам, «приграничный штаб оказался потрясающим местом, где организаторы круглосуточно распределяли помощь и координировали десятки волонтеров, помогающих беженцам на всех этапах прохождения границы».

Севриновский сообщил, что ему удалось поговорить с одной из беженок, которая рассказала о запрете фотосъемки в Мариуполе. Потом, уже в палатке, по его словам, волонтеры мельком обсуждали сказанное, и после высказанного журналистом мнения о том, что неверно запрещать фотографировать, одна из участниц волонтерского движения решила пробить его номер телефона в Getcontact. Увидев, что собеседник имеет отношение к изданию «Медуза»*, она, по словам Севриновского, «накатала организаторам донос на оппозиционного журналиста, который якобы собирается писать про нарушения прав беженцев». «Вскоре приехала машина, меня отвезли обратно в штаб, где передали полицейским. С ними мы довольно мило общались несколько часов до приезда участкового […], который сходу потребовал открыть ему телефон. Я, конечно, отказался, и он меня тут же отвез в участок», - рассказал Севриновский.

Из участка его доставили в суд. «Было интересно, что же предъявят человеку, который ничего не нарушал. Загадка разрешилась быстро. Судья зачитала показания и [участкового], и дружелюбных полицейских, с которыми я его ждал. Все в один голос [утверждали], будто я отказался предъявить паспорт и даже попробовал скрыться. За это „преступление“ мне выписали штраф в 2000 рублей», - рассказал Севриновский.

По словам журналиста, когда он забирал в участке вещи, подошел высокопоставленный полицейский, и сказал, что это было предупреждение «на первый раз». «А если я не уеду, даже если просто останусь в Таганроге, все будет куда более печально», - передал слова силовика Севриновский.

Он не уточнил, по какой статье его оштрафовал суд, однако в другом посте иронично описал себя как «опасного нарушителя, не подчинявшегося сразу трем сотрудникам полиции (если верить их показаниям)».

Напомним, с начала эвакуации - с 18 февраля - общение журналистов с беженцами регламентируется властями. Для входа в пункты временного размещения нужно иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"**. Днем ранее полицейскими была задержана журналистка-фрилансер Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

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