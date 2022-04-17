Спасатель арестован по делу о гибели пассажиров катера в Камышине

17 апреля 2022, 17:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Камышине постановил арестовать на два месяца сотрудника "Службы спасения" Сергея Мищихина, подозреваемого по делу о крушении прогулочного катера и гибели двух человек.

Как писал "Кавказский узел", вечером 15 апреля прогулочный катер с шестью людьми на борту перевернулся на Волге после столкновения с бакеном недалеко от набережной в Камышине. Один из пассажиров и его 12-летний сын погибли, еще четверо пострадали. 16 апреля был задержан спасатель, который, по версии следствия, управлял катером в нетрезвом состоянии.

Спасатель Камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ "Служба спасения" подозревается по части 2.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), предусматривающей от пяти до 12 лет лишения свободы. Сегодня следователи задержали начальника поисково-спасательной станции, подозреваемого в превышении полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).

Камышинский горсуд избрал меру пресечения 28-летнему спасателю Сергею Мищихину в виде ареста на два месяца, до 16 июня, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"По версии следствия, 15 апреля 2022 года около 19.45 [мск] Сергей Мищихин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял маломерным судном в акватории реки Волга. Во время движения, не соблюдая установленных правил, Мищихин допустил столкновение судна с буем. В результате чего катер опрокинулся, а его пассажиры оказались в воде. Двое из них скончались", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.



Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, подчеркивается в публикации.

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