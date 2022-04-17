17 апреля 2022, 15:34
Начальник спасательной станции задержан после крушения катера в Камышине
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Следователи задержали начальника поисково-спасательной станции по подозрению в превышении должностных полномочий после гибели двух человек при крушении катера в районе набережной Камышина.
Как писал "Кавказский узел", прогулочный катер с шестью людьми перевернулся вечером 15 апреля в районе набережной города Камышин. Двое человек погибли и четверо пострадали. 16 апреля по подозрению в нарушении правил эксплуатации водного транспорта был задержан спасатель, управлявший катером.
По версии следствия, начальник второго разряда ЕТС ГУ ВОСС на водах Камышинской поисково-спасательной станции после личной просьбы своего подчиненного допустил на территорию охраняемого объекта посторонних лиц, чем нарушил законодательство и правила своей должностной инструкции. Следователи полагают, что это привело к нарушению правил эксплуатации водного транспорта спасателем, который управлял катером.
Начальник задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), сообщило сегодня Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России на своем сайте.
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Автор: "Кавказский узел"