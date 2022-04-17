Начальник спасательной станции задержан после крушения катера в Камышине

17 апреля 2022, 15:34

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Следователи задержали начальника поисково-спасательной станции по подозрению в превышении должностных полномочий после гибели двух человек при крушении катера в районе набережной Камышина.

Как писал "Кавказский узел", прогулочный катер с шестью людьми перевернулся вечером 15 апреля в районе набережной города Камышин. Двое человек погибли и четверо пострадали. 16 апреля по подозрению в нарушении правил эксплуатации водного транспорта был задержан спасатель, управлявший катером.

По версии следствия, начальник второго разряда ЕТС ГУ ВОСС на водах Камышинской поисково-спасательной станции после личной просьбы своего подчиненного допустил на территорию охраняемого объекта посторонних лиц, чем нарушил законодательство и правила своей должностной инструкции. Следователи полагают, что это привело к нарушению правил эксплуатации водного транспорта спасателем, который управлял катером.

Начальник задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), сообщило сегодня Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России на своем сайте.