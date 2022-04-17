17 апреля 2022, 15:34

Начальник спасательной станции задержан после крушения катера в Камышине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи задержали начальника поисково-спасательной станции по подозрению в превышении должностных полномочий после гибели двух человек при крушении катера в районе набережной Камышина. 

Как писал "Кавказский узел", прогулочный катер с шестью людьми перевернулся вечером 15 апреля в районе набережной города Камышин. Двое человек погибли и четверо пострадали. 16 апреля по подозрению в нарушении правил эксплуатации водного транспорта был задержан спасатель, управлявший катером. 

По версии следствия, начальник второго разряда ЕТС ГУ ВОСС на водах Камышинской поисково-спасательной станции после личной просьбы своего подчиненного допустил на территорию охраняемого объекта посторонних лиц, чем нарушил законодательство и правила своей должностной инструкции. Следователи полагают, что это привело к нарушению правил эксплуатации водного транспорта спасателем, который управлял катером.

Начальник задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), сообщило сегодня Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России на своем сайте.

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Примечание:

"Свидетель по делу о гибели людей на Волге подтвердил версию защиты", "Свидетель поставил под сомнение версию следствия о крушении катамарана на Волге", "Человек погиб при затоплении катера в Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 апреля 2022, 17:23

17 апреля 2022, 16:23

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