11 жителей села на Ставрополье обратились к врачам с симптомами отравления

17 апреля 2022, 16:23

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Помощь врачей потребовалась 11 жителям села Марьины Колодцы, трое детей госпитализированы с симптомами отравления, сообщил глава Минераловодского городского округа.

В Марьино-Колодцевскую участковую больницу обратились 11 человек, в том числе дети, с признаками вирусно-кишечной инфекции, сообщил сегодня исполняющий обязанности главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

"Взрослых и детей осмотрели специалисты, троим из обратившихся (детям) потребовалась госпитализация, остальные находятся на амбулаторном лечении", - написал он в своем Telegram-канале.

Все пациенты "в полном объёме получают необходимую медицинскую помощь", заверил чиновник. "Дополнительно в селе работает бригада врачей: терапевт и педиатр. На месте находятся представители Министерства здравоохранения края и Роспотребнадзора", - сообщил он.

"Кавказский узел" писал, что в апреле 2021 года после массового отравления жителей села Марьины Колодцы Минераловодского района власти Ставрополья отчитались о дезинфекции водопроводной воды и заверили, что ею можно пользоваться.

Ранее сегодня Сергиенко сообщил, что вечером 16 апреля в соцсетях появилась недостоверная информация о массовом отравлении водопроводной водой в селе Марьины Колодцы.

"Чтобы внести ясность и предотвратить дальнейшее распространение неверной или непроверенной информации, сообщаю, что выезжал в село утром и на месте знакомился с ситуацией. […] Ни о каком отравлении на данный момент речи не идёт. Все подозрения на вирусно-кишечную инфекцию", - написал он в Telegram-канале.

Напомним, что 30 марта 2021 года 67 жителей села Марьины Колодцы обратились к врачам с симптомами отравления. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил тогда о вспышке в селе ротавирусной и норовирусной инфекции. К 3 апреля 2021 года число пострадавших выросло до 162 человек, 13 из них были госпитализированы. К 5 апреля того же года все пострадавшие были выписаны из больниц.

При этом прокуратура края по итогам проверки пришла к выводу, что массовое отравление жителей села вызвано норовирусом, возбудитель которого содержался в водопроводной воде – ее пили все заболевшие.

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