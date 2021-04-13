Власти отчитались об улучшении качества воды в Марьиных Колодцах

13 апреля 2021, 21:56

После проведения дезинфекции жители Марьиных Колодцев снова могут употреблять воду из-под крана. В связи с массовым отравлением жителей села власти региона решили заменить асбестоцементные трубы и провести модернизацию водопровода, сообщил и.о. министра ЖКХ Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 67 жителей села Марьины Колодцы в Минераловодском районе Ставропольского края 30 марта обратились к врачам с симптомами отравления. Губернатор Владимир Владимиров заявил о вспышке в селе ротавирусной и норовирусной инфекции. К 3 апреля число пострадавших от отравления возросло до 162 человек, 13 из них были госпитализированы. К 5 апреля все пострадавшие выписались из больниц. Власти региона подготовили план по модернизации водоснабжения в Марьиных Колодцах, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

После инцидента с отравлением в селе Марьины Колодцы региональный Следком завел дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Потерпевшими, по состоянию на 31 марта, были признаны свыше 90 человек.

Жители ставропольского села Марьины Колодцы и соседних поселений снова могут употреблять водопроводную воду после проведения дезинфицирующих работ, сообщил и.о. министра ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко. "Водой пользоваться можно, она соответствует всем показателям. На сегодняшний день вода подается в нормативном качестве", - привел его слова "Интерфакс".

Планируется провести ремонт системы водоснабжения, вода из которой поступает в село Марьины Колодцы и соседние населенные пункты, сообщил Марченко. На первом этапе необходимо заменить асбестоцементные трубы, стоимость работ и.о министра оценил в 60 миллионов рублей. Затем намечена модернизация водопроводного кластера с соседними селами, на это потребуется 700 миллионов рублей, привела его слова "Победа 26".

В 2021 году в Ставропольском крае планируется обновить системы водоснабжения в 106 населенных пунктах, на это потребуется 1,2 миллиарда рублей, сообщило сегодня "АТВ медиа" со ссылкой на Марченко.

Напомним, что прокуратура Ставропольского края по итогам проверки пришла к выводу, что массовое отравление жителей села Марьины Колодцы вызвано норовирусом. Возбудитель содержался в водопроводной воде – ее пили все заболевшие, и по итогам анализа проб в ней обнаружился "генетический материал норовируса".