Азербайджанские военные вернулись на свои позиции в Мардакертском районе

17 апреля 2022, 08:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После переговоров с российскими миротворцами азербайджанские военнослужащие, нарушившие линию соприкосновения в Мардакертском районе, заняли исходные позиции, сообщил инфоштаб Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 апреля Минобороны России заявило, что в районе населенного пункта Ярымджа Мардакертского района Нагорного Карабаха было зафиксировано нарушение Азербайджаном линии соприкосновения.

Азербайджанская сторона полностью вернулась на позиции, которые занимала до инцидента, привели 16 апреля сообщение информационного штаба Нагорного Карабаха "Новости-Армения".

Вечером 15 апреля при участии российских миротворцев проведены переговоры с азербайджанской стороной, после чего военные согласились вернуться на исходные позиции, отмечается в сообщении.

Информации о возвращении азербайджанских военных на исходные позиции на сайте военных ведомств России и Азербайджана по состоянию на 08.30 мск сегодня нет. Однако в опубликованном вечером 16 апреля бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев говорится, что "в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано".

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 8 марта, когда из-за обстрелов были эвакуированы жители села Храморт. После 15 марта жители стали возвращаться в свои дома, но 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Паруха и Храморта были эвакуированы женщины и дети. Баку отверг обвинения в нарушении границы. Для обеспечения безопасности жителей сел в Аскеранском районе пост российских миротворцев размещен на горе Караглух, сообщил 9 апреля президент Нагорного Карабаха. Появление поста миротворцев не является гарантией от удара со стороны Азербайджана, указали армянские военные аналитики. Бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде не исключил вероятности новых инцидентов.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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