Полиция Фиджи сообщила о задержании яхты Керимова

14 апреля 2022, 12:18

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Яхта Amadea, принадлежащая предпринимателю из Дагестана Сулейману Керимову, задержана за вход в исключительную экономическую зону Фиджи без разрешения властей, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", после начала 24 февраля военной спецоперации российских войск на Украине, Евросоюзом и США были введены масштабные санкции против России. В список четвертого пакета санкций Евросоюза вошла группа крупных фигур российского бизнеса, в том числе Сулейман Керимов. В рамках этого решения предпринимателю запрещен въезд в ЕС, а его активы замораживаются при обнаружении.

Яхта Amadea, предположительно принадлежащая сенатору Сулейману Керимову, пришвартовалась у пристани Лаутока в среду, 13 апреля, и была задержана полицией. Начато расследование возможных нарушений исключительной экономической зоны Фиджи и отмывания денег, говорится сегодня в публикации на сайте фиджийского телеканала FBC, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Экипаж Amadea, одной самых больших яхт в мире, остается на борту, и ему не разрешается сойти на берег.

“Правительство было проинформировано о событиях и действиях, предпринятых местными правоохранительными органами. Полиция руководствуется Законом Фиджи о взаимной помощи в уголовных делах от 1997 года, чтобы координировать свои расследования, и они работают со своими американскими коллегами” – приводятся в публикации слова комиссара полиции Ситивени Килихо. Комиссар уточнил, что в своем расследовании они применяют Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Уроженец Дербента Сулейман Керимов — российский предприниматель, совладелец ряда крупных компаний, акционер "Уралкалия", член Совета Федерации от Дагестана. В 2018 году Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в так называемый "Кремлевский список", составленный Минфином США по требованию нового закона о противодействии противникам этой страны, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Сулеймане Керимове.

Напомним, что в Дагестане действует фонд Сулеймана Керимова, который проводит различные благотворительные акции, а также помогает различным категориям граждан, в том числе - больным детям. Кроме помощи в рамках фонда, Керимов регулярно проводит благотворительные акции по финансовой поддержке населения, раздаче продуктов.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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