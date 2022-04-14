По делу о взятках в ростовском ГИБДД задержаны 26 человек

14 апреля 2022, 08:28

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Сотрудники Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД в 2017–2020 годах систематически получали взятки от водителей на трассе "Дон" в Аксайском районе, сообщило МВД. Силовики задержали 26 человек, в том числе десять действующих сотрудников полиции, всего подозреваемые незаконно получили более 14 миллионов рублей, заявил Следком.

Как писал "Кавказский узел", три региона Юга России вошли в десятку самых коррумпированных в рейтинге Генпрокуратуры, опубликованном 3 января. По данным Генеральной прокуратуры России за январь-ноябрь прошлого года, в Краснодарском крае зарегистрировано 268 преступлений, связанных с получением взятки. Кубань заняла второе место, уступив лишь Москве. В десятке наиболее коррумпированных регионов России также Ставропольский край и Ростовская область.

Сотрудники Главного управления Собственной безопасности МВД России вместе с представителями ФСБ задержали 26 подозреваемых из числа сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД, включая руководство и гражданских лиц. Их подозревают в неоднократном получении от водителей взяток в размере от 5 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщил 13 апреля со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк ТАСС.

"Сотрудниками ГУСБ МВД России во взаимодействии с ФСБ России пресечена противоправная деятельность ряда должностных лиц Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 (с дислокацией в городе Аксай) ГУ МВД России по Ростовской области. Они подозреваются в неоднократном получении взяток, сопряженных с вымогательством. В настоящее время задержаны 26 подозреваемых. Проведено 95 обысков по адресам проживания фигурантов и по местам несения ими службы", - процитировало Ирину Волк агентство.

По версии МВД, незаконная деятельность осуществлялась на участке федеральной трассы М-4 "Дон". Подозреваемые фотографировали проезжающие транзитом автомобили, после чего с помощью графического редактора создавали фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения. "Затем они передавали эти изображения инспекторам ДПС, находящимся на расстоянии нескольких километров по пути следования автомашин. Те, в свою очередь, останавливали транспортные средства и сообщали гражданам о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений. Под давлением сфабрикованных доказательств водители передавали злоумышленникам денежные средства, сумма которых варьировалась от пяти тысяч до пятисот тысяч рублей", - сообщило 13 апреля на своем сайте МВД России.

Следователи Главного следственного управления Следкома России возбудили три уголовных дела о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, а также иных лиц, сообщила 13 апреля официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2017-2020 годах должностные лица Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области систематически получали взятки от водителей транспортных средств, следовавших по федеральной трассе "Дон" в Аксайском районе, всего они незаконно получили более 14 миллионов рублей.

Среди задержанных 26 человек десять являются действующими сотрудниками полиции, также задержаны бывшие сотрудники органов внутренних дел и гражданские лица.

"По местам жительства и по месту службы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. По изъятым средствам информатизации будут назначены судебно-технические экспертизы. В ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании задержанным меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте Следкома.

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