Астраханская чиновница сорвала закупку препаратов для онкобольных

13 апреля 2022, 08:50

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В Астраханской области бывшего начальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности регионального минздрава обвинили в срыве закупки препаратов для онкобольных. Более 140 больных не были обеспечены льготными лекарственными препаратами, заявила прокуратура.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Астраханской области, обвиняемой в срыве закупки препаратов для онкобольных, сообщил 12 апреля со ссылкой прокуратура региона "Интерфакс".

По версии следствия, чиновница во время работы на должности начальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности не сформировала техническое задание на осуществление государственной закупки жизненно необходимых лекарственных препаратов. Также она дала незаконное указание запретить медработникам учреждений здравоохранения области выписывать препараты, предназначенные для амбулаторного лечения пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Это привело к тому, что более 140 нуждающихся граждан не получили льготные лекарственные препараты, сообщила 12 апреля на своем сайте прокуратура Астраханской области.

"Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказано в сообщении надзорного ведомства.

Согласно части 1 статьи 293 УК РФ, за халатность чиновнице грозит арест на срок до трех месяцев, а по части 1 статьи 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, - до четырех лет лишения свободы.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Астрахани для рассмотрения по существу, заявила прокуратура.

Комментариев от обвиняемой или ее представителей о версии прокуратуры не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал по проблемах с лекарствами в Астраханской области. Жители Астрахани 7 апреля рассказали, что их напугали очереди в аптеках, из-за чего они старались впрок запастись лекарствами. Спрос на препараты подогревали слухи об их нехватке, хотя дефицита лекарств не было, отметили местные аптекари. Росздравнадзор по Астраханской области рапортовал, что значительного роста цен в аптеках нет, а ажиотажный спрос на лекарства уже прошел.

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