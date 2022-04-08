Ситуация в астраханских аптеках стабилизировалась после ажиотажа

08 апреля 2022, 04:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Астрахани рассказали, что их напугали очереди в аптеках, из-за чего они старались впрок запастись лекарствами. Спрос на препараты подогревали слухи об их нехватке, хотя дефицита лекарств не было, отметили местные аптекари. Росздравнадзор по Астраханской области рапортовал, что значительного роста цен в аптеках нет, а ажиотажный спрос на лекарства уже прошел.

Как сообщал "Кавказский узел", санкции, введенные против России после начала спецоперации на Украине, спровоцировали и падение курса рубля, некоторые из западных компаний объявили об уходе с российского рынка. Жители некоторых регионов юга России ранее пожаловались на повышение цен на лекарства. Так, 20 марта махачкалинцы рассказали, что цены на препараты в аптеках выросли на фоне повышенного спроса. Предельные цены на ряд препаратов устанавливаются государством, и в аптеках столицы Дагестана они не превышены, заявил тогда представитель "Монитора пациента".

Астраханцы рассказали об очередях за лекарствами в аптеках

Жительница Трусовского района Астрахани Елена Перегудова рассказала, что несколько дней назад сумела с трудом купить для своего брата-инвалида жизненно необходимый для него карбамазепин. "Всю позапрошлую неделю бегала по аптекам, не могла найти лекарство. Люди, как сумасшедшие, стояли в очередях, брали препараты десятками пачек", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам дальнобойщика Егора Зуева, он страдает диабетом второго типа. Зуев искал в середине марта метформин. "Нужной мне дозировки не было. Но удалось купить. В общем-то, проблем с этим препаратом нет. Но я струхнул из-за ажиотажа в аптеках. Прикупил сразу три тюбика. Цена вроде та же, что и два месяца назад", – сказал Зуев корреспонденту "Кавказского узла".

Офисный работник Анна Баранникова поделилась, что в начале марта ей пришлось стоять в аптеке в очереди, чтобы купить маме "L-Тироксин". "Какое-то безумие. Люди как с цепи сорвались. Почему-то все именно "L-Тироксин" бросились покупать. Сметали его в аптеках, как сахар в продмаге. Так я его тогда и не купила. Но у нас был небольшой запас. И нас в аптеке успокоили, сказали, что ажиотаж спал. Он есть сейчас у них", – рассказала Баранникова корреспонденту "Кавказского узла".

Она пояснила, что это лекарство жизненно важно для ее мамы. "Говорят, "L-Тироксин" импортный. Отечественные аналоги мало помогают", – сказала девушка.

С той же проблемой столкнулась и астраханка Мария Тебленова. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что разместила в соцсетях призыв о помощи: "Нужен "L-Тироксин". Ежедневно принимаю. Он исчез с продаж? Как жить?"

При этом все опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" астраханцы отметили, что существенного роста цен на лекарственные препараты не заметили.

Аптекари сочли необоснованным ажиотаж на лекарства

Ажиотаж в астраханских аптеках уже спал, рассказала представитель сети аптек "еАптека" Ольга Шубина. "Ажиотаж в аптеках был вызван нашими покупателями. Дефицита собственно не было. Но люди стали скупать ряд лекарственных препаратов. Не успевали привозить даже", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Шубина подтвердила, что астраханцы массово скупали "L-Тироксин". Также она добавила, что сейчас этот препарат в аптеках имеется в достаточном количестве. "Закупать его в больших количествах не имеет смысла, так как одной упаковки хватает на три месяца. Закупив же несколько пачек "L-Тироксина", люди неминуемо столкнутся с его порчей, так как истечет срок его действия", – заверила представитель сети аптек "еАптека".

"По поводу инсулина – его бесплатно дают по рецептам в государственных аптеках. На совещании отчитывалась директор госаптек. Сказала, что у них все в достаточном количестве", – рассказала Шубина.

Она добавила, что на жизненно важные лекарства "вообще нет подорожания". "Оно [удорожание] идет от поставщиков. У нас же [у аптечных сетей] такой контроль! Аптеки не могут сами поднять цены. В нашей сети вообще маленькая наценка, потому что мы развиваем торговлю в интернет-сети", – пояснила Ольга Шубина.

Руководитель сети аптек в Астрахани Валерий Воляков сообщил, что высокий спрос в регионе наблюдался на препараты "L-Тироксин", "Эутирокс", "Флуимуцил" и "Карбамазепин". По мнению Волякова, этот спрос "подогревали СМИ".

"Вымывались остатки. Логистика не успевала справляться. Ажиотаж неделю назад закончился. Есть и импортные препараты и наши. Их много не употребляют. А люди по несколько упаковок брали. Боялись, что перебои будут с поставками. Но есть отечественные заменители до 90% и иностранные партнеры уходить с нашего рынка не собираются", – сказал Воляков корреспонденту "Кавказского узла".

За прошедший месяц цены на лекарства в Астраханской области "выросли процентов на пять-семь". Но это связано "с затруднениями в логистике", появившимися из-за санкций Западных стран, добавил он. "Обстановка нормализуется. Чего нет в аптеке, можно спокойно на сайте заказать. Заводы нарастили производство. Все возвращается в норму", – сказал Валерий Воляков.

Власти отчитались об отсутствии нехватки лекарств в аптеках Астрахани

Росздравнадзора по Астраханской области держит на особом контроле вопрос наличия лекарств и их стоимости в аптеках региона, сообщила руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Астраханской области Аделя Умерова.

По ее словам к 5 апреля в Астраханской области в запасе имелось более 12 тысяч наименований лекарственных препаратов, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших. Умерова назвала это "надежным стратегическим запасом для региона". Чиновница отметила, что по поручению губернатора в регионе проведён мониторинг цен на топ-50 препаратов из перечня жизненно важных, а также на 50 препаратов, которые в этот перечень не входят.

"По итогам мониторинга установлено, что весь ассортимент препаратов присутствует на территории Астраханской области. Согласно данным мониторинга, на территории Астраханской области отмечается повышение цен по отдельным позициям по сравнению со средневзвешенными ценами в РФ в пределах 4-17%", – сообщила Аделя Умерова в ответе на официальный запрос "Кавказского узла".

Она уточнила, что цены выросли на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП): "АЦЦ Лонг" (на 8,25%), "Омез" (на 6,76%) НЕ ЖНВЛП: "Кардиомагнил" (на 12,33%), "Ангидак" (на 7,79%), "Тантум верде" (на 10,74%), "Ринза" (на 6,38%), "Пенталгин" (на 17,83%), "Темпалгин" (на 8,63%), "Найз" (на 7,92%), "Афобазол" (на 11,5%). При этом не выявлено фактов завышения предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства.

"За прошедший месяц покупательский спрос вырос в 4 раза. Повышенный спрос наблюдался на препараты для постоянного применения, особенно импортного производства (для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальная астма, гормональные, инсулины и др.)", – отметила Умерова.

Для снижения социальной напряженности и для стабилизации работы аптек Росздравнадзор направил руководителям аптек предупреждение об ответственности за отпуск препаратов без рецепта. Надзорное ведомство также направило письма руководителям аптечных организаций с требованием при формировании розничных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, не допускать случаев необоснованного роста стоимости, в том числе, на закупленные ранее лекарственные препараты.

Умерова также рассказала, что совместно с депутатом Госдумы Леонидом Огулем был проведен рейд по организациям аптечной сети Астрахани, как государственных, так и коммерческих: выясняли ассортимент и ценовую политику. "Со стороны аптечных организаций конфликтов и игнорирований рекомендаций не наблюдается. Сейчас в Астраханской области абсолютным приоритетом всех фармацевтических организаций и органов государственной власти является бесперебойное обеспечение граждан лекарствами и медицинскими изделиями", – подытожила Умерова.

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