Четыре Свидетеля Иеговы* в Сочи осуждены по обвинению в экстремизме

12 апреля 2022, 15:02

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Суд в Сочи приговорил к лишению свободы условно двух Свидетелей Иеговы*, признав их виновными в экстремизме. Еще двое верующих приговорены к сроку в колонии, но освобождены, так как провели этот срок под арестом.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля стало известно о передаче в суд дела четырех Свидетелей Иеговы*: Владимира Дешко, Татьяны Велижаниной, Юрия Логинского и Юрия Москалева, обвиненных в участии в экстремистской организации и вовлечении людей в деятельность этой организации.

По версии следствия, с декабря 2018 года по март 2019 года обвиняемые "в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения" проводили на территории Сочи "собрания и религиозные выступления", а также "проповедническую деятельность с целью вербовки местного жителя стать участником экстремистской организации".

Всех четверых Свидетелей Иеговы* Хостинский райсуд Сочи признал виновными в экстремизме. 55-летнего Юрия Логинского и 57-летнего Юрия Москалёва суд приговорил к двум годам условного наказания без ограничения свободы с испытательным сроком в два года, оба верующих освобождены из-под домашнего ареста.

49-летнюю Татьяну Велижанину суд приговорил к году и пяти месяцам лишения свободы, а 55-летнего Владимира Дешко к году и четырем месяцам колонии. Однако наказание им признали фактически отбытым с учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, сообщает сегодня один из сайтов, освещающих преследование Свидетелей Иеговы* в России.

Четверо верующих были задержаны в Сочи 25 марта 2021 года. Юрий Логинский и Юрий Москалев в тот же день решением суда были отправлены под домашний арест, а Владимир Дешко и Татьяна Велижанина 26 марта 2021 года были помещены под стражу. 5 февраля стало известно, что суд постановил перевести Владимира Дешко, который провел под стражей 10 месяцев, под домашний арест.

Заседание состоялось 28 марта, верующие не признали вину в экстремизме. "Когда я сидел в камере, понимал, что меня арестовали не за какое-то реальное преступление, а за Слово Бога, за истину, которую я хотел передать другому", – приводятся в публикации слова Юрия Москалева.

На сайте Хостинского райсуда, по состоянию на 15.00 мск, информация о приговорах по уголовным делам недоступна. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", – говорится в сообщении на сайте суда.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, отмечается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

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Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.