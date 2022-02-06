06 февраля 2022, 07:59

Сочинский Свидетель Иеговы"* Владимир Дешко переведен под домашний арест

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд заменил содержание под стражей на домашний арест верующему из Сочи Владимиру Дешко, обвиняемому в вовлечении местного жителя в экстремистскую организацию.

Как писал "Кавказский узел",  25 марта 2021 года Следственный комитет России сообщил о задержании трех мужчин и одной женщины в Сочи по обвинению в вовлечении местного жителя в запрещенную организацию Свидетелей Иеговы* (часть 1.1 статьи 282.2 УК РФ). В тот же день суд поместил на месяц под домашний арест верующих Юрия Логинского и Юрия Москалева, а 26 марта 2021 года  - также на месяц под стражу Татьяну Велижанину и Владимира Дешко. В апреле 2021 года арест Владимирп Дешко и Татьяны Велижаниной был продлен.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, отмечается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?".

Краснодарский краевой суд постановил перевести Свидетеля Иеговы* Владимира Дешко из следственного изолятора под домашний арест, сообщил 5 февраля "ОВД-Инфо"**. Дешко провел под стражей 10 месяцев, отмечается в сообщении.

Сын Владимира Дешко Евгений, который также является Свидетелем Иеговы* и живет в Смоленские, в апреле 2021 года получил шесть лет условно по статье об организация деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ), сообщается на  на сайте, освещающем преследование "Свидетелей Иеговы"* в России.

Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

*396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

* *издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Сочинские Свидетели Иеговы* пожаловались на состояние здоровья после освобождения", "Арест шести Свидетелям Иеговы* из Ростовской области продлен", "Свидетель Иеговы* Галина Паркова получила условный срок".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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