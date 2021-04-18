Суд в Сочи продлил срок содержания под стражей двум Свидетелям Иеговы*

18 апреля 2021, 04:02

До 18 мая останутся под стражей сочинский Свидетели Иеговы* Владимир Дешко и Татьяна Велижанина, обвиняемые в вовлечении местного жителя в экстремистскую организацию.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Следственный комитет России сообщил о задержании трех мужчин и одной женщины в Сочи по обвинению в вовлечении местного жителя в запрещенную организацию Свидетелей Иеговы* (часть 1.1 статьи 282.2 УК РФ). В тот же день суд поместил на месяц под домашний арест верующих Юрия Логинского и Юрия Москалева, а 26 марта - также на месяц под стражу Татьяну Велижанину и Владимира Дешко.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, отмечается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?".

17 апреля суд Хостинского района Сочи продлил срок содержания под стражей Татьяне Велижаниной, а 14 апреля - Владимиру Дешко. Двое Свидетелей Иеговы* остаются под стражей до 18 мая, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дешко Сергей Яновский.

Поддержать Свидетелей Иеговы* к зданию суда пришли порядка двадцати единоверцев. Никого в зал не пустили, мотивируя отказ "мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции". Увидеть единоверцам удалось только Владимира Дешко, его встретили овациями, тогда как автозак с Татьяной Велижаниной подогнали к запасному выходу суда, передает корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудник суда сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что защитником Татьяны Велижаниной является "адвокат по назначению".

Пришедшие к зданию суда единоверцы обвиняемых рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что "не очень хорошо знакомы" с Велижаниной, однако отметили, что она привела в общество новичка, который в настоящее время проходит «тайным свидетелем» по делу против всех обвиняемых, задержанных 24 марта.

«Мы открыты для всех людей и ничего противозаконного не делаем, однако люди, которые сами приходят к нам, оказываются лжесвидетелями, которые работают на силовиков, преследующих нас», - сказала одна из верующих, попросившая не называть ее имя.

«О Велижаниной нам фактически ничего не известно, кроме ее возраста и аккаунта в соцсетях», - охарактеризовала обвиняемую другая верующая, также попросившая не называть ее имя.

Сергей Яновский также отметил, что не знает о Велижаниной ничего, однако ему известно, что следственные действия с двумя обвиняемыми не проводились за весь срок их нахождения под стражей. Адвокат также рассказал, что все четверо обвиняемых проходят по одной статье - части 1.1 статьи 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и их дело объединено в одно производство.

По словам адвоката, Владимир Дешко своей вины в совершении инкриминируемого ему деяния не признал, от дачи показаний отказался. «Суд решил, что оснований для отмены или изменения избранной в отношении Дешко меры пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы, не имеется, поскольку он обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Предварительное следствие заявило, что при избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, Дешко будет иметь реальную возможность продолжить осуществлять преступную деятельность, угрожать свидетелям, уничтожать доказательства по уголовному делу, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», - рассказал адвокат.

По его словам, прокурор поддержал ходатайство следователя и также попросил продлить Дешко срок содержания под стражей. "Мой подзащитный возражал против продления меры пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя тем, что он не является человеком, который может оказать давление на свидетелей или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Я также просил в удовлетворении заявленного ходатайства отказать, мотивируя тем, что намерений скрываться и препятствовать следствию, а также оказывать давление на свидетелей, экспертов обвиняемый не имеет. Дешко имеет постоянное место жительства, и лица, проживающие в жилом помещении, не возражают против его нахождения в жилом помещении при мере пресечения домашний арест», - рассказал адвокат, отметив, что суд отказал обвиняемому.

По словам Яновского, "за день до продления стражи краевой суд отказал в удовлетворении апелляции на арест". Адвокат также отметил, что и на новое продление стражи будет подана жалоба.

Сергей Яновский отметил, что «изоляторы в Сочи и в крае переполнены». "В изоляторах не соблюдаются правила, установленные самими же силовыми структурами", - отметил адвокат.

По его словам, Дешко рассказал ему, что в камере в ИВС, где он находится, сидят 12 человек. Он напомнил, что в Приказе МВД №333 от 26 мая 2018 года сказано, что "в специальном приемнике, исходя из имеющихся индивидуальных спальных мест и норм санитарной площади помещений для содержания лиц, подвергнутых административному аресту (4 квадратных метра на одного человека), устанавливается лимит мест (лимит наполняемости) - максимально допустимое количество лиц, которое может одновременно содержаться в указанных помещениях специального приемника".

Сын Владимира Дешко Евгений, проживающий в Смоленске, также является Свидетелем Иеговы*. Он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 282.2 УК РФ. С 29 апреля по 22 ноября 2019 года Дешко-младший находился под стражей, затем был переведен под домашний арест, а 17 марта 2020 года отпущен под подписку о невыезде, сообщает "ОВД-Инфо".

В июле 2020 года число Свидетелей Иеговы*, которые подверглись уголовному преследованию на Кубани, выросло до шести. Двоих из них, Николая Кузичкина и Вячеслава Попова, в декабре того же года суд приговорил к лишению свободы. Поскольку срок пребывания в СИЗО был зачтен в срок наказания, они вышли на свободу в конце декабря 2020 года. 10 февраля суд в Абинске приговорил 63-летнего Александра Ившина к 7,5 года колонии, признав его участником запрещенной организации.

Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.