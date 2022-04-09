Сельчанин в Дагестане возвел самострой на территории древнего храма

09 апреля 2022, 11:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель села Датуна в Шамильском районе возвел самострой на территории древнего христианского храма, являющегося объектом культурного наследия. После беседы с сотрудниками Дагнаследия он пообещал снести постройку.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно критиковали чиновников за халатное отношение к памятникам культурного наследия. Так, 17 июля 2020 года стало известно, что стена крепости Нарын-Кала в Дербенте частично обрушилась после проливных дождей. К таким трагическим последствиям привела "бездушная бюрократия", заявил тогда госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров. А 13 января в соцсетях распространились сведения, что неизвестные подожгли мусор у стены крепости, после чего на ней остались следы. Пользователи соцсети тогда призвали усилить охрану крепости.

Историки датируют постройку Датунского храма концом Х и первой половиной XI века. Христианская религия оказала влияние на развитие искусства, архитектуры, строительного дела, а также способствовала дальнейшему расширению связей Дагестана с народами Закавказья, говорится в справке "О распространении христианской религии в Дагестане", размещенной на "Кавказском узле".

Сотрудникам Агентства по охране культурного наследия Дагестана (Дагнаследие) поступило сообщение, что в Шамильском районе местный житель возвел пристройку на территории древнего христианского храма Датуна, который является объектом культурного наследия.

7 апреля сотрудники Дагнаследия посетили Шамильский район. "Первый заместитель руководителя Таиса Алибутаева и начальник отдела Абдулмажид Абашилов провели разъяснительную беседу с жителем села Датуна, имеющего земельный участок поблизости от объекта, о соблюдении законодательства в защитной зоне объекта культурного наследия. В разговоре было достигнуто полное понимание, в течение двух дней небольшое деревянное строение будет демонтировано", – сообщило Дагнаследие вечером 8 апреля на своем сайте.

Напомним, 15 марта стало известно, что в Табасаранском районе произошел обвал горных пород в пещере Дюрк, которая является объектом культуры федерального значения. В марте 2020 года после осмотра пещеры, ее состояние оно было признано опасным для жизни людей. "Акт осмотра был направлен в МЧС для проведения осмотра технического состояния данного объекта и принятия соответствующих мер. О состоянии объекта была извещена администрация села Хустиль", – заявило 15 марта текущего года Дагнаследие.

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