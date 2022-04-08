Грузинские аналитики расценили как угрозу заявления России о работе биолабораторий

08 апреля 2022, 05:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заявлениями о том, что биологи США разрабатывают на территории Грузии биологическое оружие, Москва пытается надавить не на Вашингтон, а на Тбилиси, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля российские военные начали спецоперацию на Украине, после этого страны Запада ввели против России санкции. 25 февраля Грузия заявила, что не присоединится к этим санкциям, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили пояснил, что это нанесет ущерб виноделам, фермерам, пострадает туризм. 1 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поддерживает санкции против России. Но Гарибашвили 4 апреля вновь заявил об отказе вводить санкции против России.5 апреля аналитики предположили, что заявление Зурабишвили о поддержке санкций является ее личной позицией, не имеющей ничего общего с реальностью.

6 апреля руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов заявил, что военные биологи США проявляют особый интерес к атипичным формам чумы, поиск таких ведется по всей Грузии, в том числе в близости к границам России. Он отметил, что работа биологов США в Грузии не соответствует актуальным проблемам здравоохранения, передало РИА "Новости".

Минобороны России заявило, что военные биологи США ведут в Грузии биоразработки, так Россия пытается повлиять на политический курс властей страны, считает аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили. "Это заявление содержит угрозу, но трудно сказать что это – угроза для угрозы. Может Россия лишний раз пугает Грузию, чтобы она не присоединилась к санкциям, не помогала Украине, чтобы вела осторожную политику в отношении России. Есть вероятность, что Грузия отказалась сотрудничать с Россией по обходу антироссийских санкций, в связи с чем от России стали поступать угрозы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Грузии несколько лет назад высказали готовность показать российским специалистам работу американских лабораторий на территории страны. В начале пандемии коронавируса лаборатория оказала помощь стране – проводила все ПЦР-тесты, так как других квалифицированных специалистов больше не было, добавил Гоголашвили.

В Грузии анализ ПЦР на коронавирус проводят только лаборатория Лугара и Национальная генетическая лаборатория. Заборы всех анализов у пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию проводят в лаборатории Национального центра по контролю заболеваний и охране здоровья. Ранее заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе опроверг заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что в лаборатории Лугара могли вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. По словам Имнадзе, лаборатория не занимается исследованиям в военных целях, а борется с коронавирусом.

Работу лабораторий в Грузии регулярно проверяют в рамках международных конвенций и эти проверки проводятся коллективно – делегациями разных международных организаций и стран, указал аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Валерий Чечелашвили.

"Грузинское правительство неоднократно предлагало специалистам из России принять участие в коллективных визитах, проверках работы лабораторий. Однако российская сторона ставит условие – получить доступ в лаборатории в отдельном режиме и в коллективных проверках принимать участие не хотят. Это условие не предусмотрено международными обязательствами и стандартами. Почему Грузия, у которой нет дипломатических отношений с Россией, должна вводить какой-то особый режим проверок для российских представителей?", – сказал Чечелашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает, что цель России оказать давление на Грузию, чтобы она не присоединялась к антироссийским санкциям и не занимала активную позицию на международной арене.

Напомним, что специалисты из 17 стран-членов ООН в ноябре 2018 года проверили данные об участии грузинского Исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара в подготовке биологического оружия. МИД РФ назвал проверку "пропагандистским фарсом", российские специалисты отказались в ней участвовать. Согласно оценке международных экспертов, в лаборатории Лугара проводятся исследования для предупреждения заболеваний, которые не представляют опасности для населения, информировало "Эхо Кавказа"*.

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