Грузия опровергла разработку опасных патогенов в лаборатории Лугара

20 апреля 2020, 03:41

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в лаборатории Лугара, расположенной в Грузии, могла вестись разработка возбудителей опасных заболеваний. Лаборатория не занимается исследованиями в военных целях, а борется с коронавирусом, сообщил замдиректора Национального центра заболеваний Паата Имнадзе.

Разработки возбудителей опасных заболеваний могут вестись в американских биологических лабораториях, расположенных за рубежом, заявила 17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

Захарова, в частности, напомнила, что в Грузии функционирует американо-грузинский Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который официально включен в состав американской военной системы глобального контроля над распространением инфекционных заболеваний. "Более того, по имеющейся информации там совсем недавно вновь побывали высокопоставленные представители Пентагона, предлагавшие грузинским властям расширить диапазон проводимых исследований", - цитирует ее слова издание.

Официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди прокомментировал заявление Марии Захаровой. Он призвал "российскую сторону воздержаться от провокационных заявлений о центре Лугара" и направить усилия "на реальную борьбу с опасной для всего мира болезнью", информирует 1tv.ge.

Лаборатория Лугара борется с распространением коронавируса, а не занимается исследованиями в военных целях, заявил корреспонденту "Кавказского узла" 19 апреля заместитель директора Национального центра заболеваний Паата Имнадзе.

"Лаборатория Лугара сегодня беспрерывно работает над анализом коронавируса. Мы смогли предотвратить стремительное распространение инфекции в марте этого года. То, что целый месяц количество заболевших не превышало более 50 человек - это заслуга лаборатории Лугара. Так что обвинения лаборатории абсолютно несправедливы", - опроверг он слова Захаровой.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час. С 15 апреля был закрыт въезд и выезд в крупнейшие города страны. Число зараженных коронавирусом в стране, по данным на 19 апреля, достигло 394, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

По словам Имнадзе, как только в мире были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом, лаборатория Лугара запросила образцы генома вируса у лаборатории Бундесвера, чтобы подготовиться к проведению ПЦР-диагностики. "Благодаря высокой репутации лаборатории мы смогли добиться, чтобы материалы пришли еще до того, как начались случаи заражения", - отметил он.

Имнадзе отметил, что благодаря определению штамма вируса стало возможным отследить пути его распространения. "До конца марта мы определяли, откуда и какой штамм попал в Грузию - из США, из Ирана, Италии или Франции. Поэтому удалось взять инфекцию под контроль - отследить контакты и локализовать зараженных", - отметил он.

Он также отметил, что в лаборатории Лугара "хранятся образцы всех трех тысяч микробов и вирусов, которые когда-либо встречались на территории Грузии. "Но работать с ними никто не может - нужна четвертая степень защиты (персонала)", - добавил Имнадзе, отметив, что у лаборатории только третья степень защиты.

По словам врача инфекционной больницы Тбилиси Майи Залдастанишвили, генетический анализ штаммов коронавируса, действительно, делается в лаборатории Лугара. "Тесты на наличие коронавируса проводятся и в нашей инфекционной больнице, но генетический анализ каждого штамма проводится только в лаборатории Лугара", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Заявление Захаровой и ответ Константиниди прокомментировал блогер BERG...man Tbilisi в публикации "МИД Грузии призывает РФ прекратить дезинформацию о лаборатории Лугара".

"Имеет ли право РФ информационно атаковать Грузию, руководствуясь "хайли лайкли"? Почему нет - этим занимаются практически все, в том числе США, Европа и так далее, в том числе в отношении России. Другое дело, я не понимаю, какие это дивиденды дает Москве? Если вы в курсе, расскажите. Имеет ли право Грузия категорично отвечать и называть дезинформацией "аргументы" российской стороны? Конечно! Не только имеет, но и должна, если уверена в своей правоте", - написал он.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу можно найти в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".