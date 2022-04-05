Заседание суда по жалобе на ликвидацию "Мемориала"* началось в Москве

05 апреля 2022, 14:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Московском апелляционном суде началось заседание по жалобе на решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Для поддержки правозащитников в суд приехали дипломаты.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. 14 февраля стало известно, что Правозащитный центр обжаловал решение Мосгорсуда.

Иск о ликвидации Правозащитного центра подала прокуратура Москвы, указав, что "Мемориал"* оправдывает экстремизм и терроризм. 29 декабря 2021 года прокурор в суде обвинил Правозащитный центр "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан, после чего потребовал ликвидировать организацию. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил председатель совета организации Александр Черкасов.

Заседание Первого апелляционного суда по жалобе на решение о ликвидации объявлено открытым, сообщил в 14.30 мск Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

В зал пустили непосредственных участников дела, а также слушателей и дипломатов. "Нас защищают сегодня адвокаты Михаил Бирюков и Мария Эйсмонт, а также юрист Григорий Вайпан", - говорится в публикации.

Напомним, 22 марта в Верховном суде России прошло заседание по ходатайству "Международного Мемориала"*, попросившего о приостановке ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Отсрочка ликвидации организации до решения ЕСПЧ является обязанностью российского суда, заявила на заседании защита, однако Верховный суд не удовлетворил просьбу о приостановке ликвидации "Международного Мемориала"*.

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Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.