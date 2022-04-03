Военно-Грузинская дорога. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=htSAcG8MpZ4

03 апреля 2022, 23:15

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспортных средств

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проезд по Военно-Грузинской дороге разрешен для всех видов автотранспорта после расчистки трассы, сообщило МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", движение всех машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещено из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщило сегодня МЧС.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Сегодня с 21 часа после расчистки дорожного полотна на территории Грузии разрешено движение для всех видов автомашин на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России, сообщило сегодня Главное управление МЧС РФ по Северной Осетии-Алании.

На трассе обеспечен безопасный проезд автотранспортных средств, движение было разрешено с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, сообщили спасатели.

"Главное управление МЧС России по республике Северная Осетия-Алания настоятельное рекомендует участникам движения планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой", - посоветовало водителям МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха +6 градусов, скорость ветра пять метров в секунду. В ночь на 4 апреля осадков также не ожидается, температура понизится до +2 градусов, ветер уменьшится до четырех метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, сегодня в Грузии движение на участке Военно-Грузинской дороги между Гудаури и Коби было запрещено с 11 до 18 мск из-за лавиноопасности. Такое же ограничение на этом участке действовало вчера, 2 апреля.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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