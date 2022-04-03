03 апреля 2022, 13:37

Участок Военно-Грузинской дороги закрыт из-за угрозы схода лавин

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение на участке Военно-Грузинской дороги между Гудаури и Коби сегодня запрещено на несколько часов из-за лавиноопасности, сообщил департамент автодорог Грузии.

Как писал "Кавказский узел", днем 2 апреля участок Военно-Грузинской дороги между поселком Гудаури и селом Коби был закрыт на семь часов для всех видов транспорта в связи с угрозой схода лавин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Сегодня движение всех машин на участке Гудаури-Коби автодороги, ведущей к границе с Россией, вновь закрыто с 12 до 19 часов (с 11 до 18 мск), сообщает департамент автодорог Грузии.

Ведомство объяснило это решение тем, что, по данным Национального агентства окружающей среды, из-за повышения температуры увеличился риск схода лавин. На остальных участках дороги дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс движение свободно, пишет "Новости-Грузия".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гудаури облачная погода без осадков, температура воздуха +7 градусов, скорость ветра - четыре метра в секунду. В ночь на 4 апреля осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +1 градуса, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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