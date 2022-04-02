Дорога через Верхний Ларс закрыта из-за угрозы схода лавин

02 апреля 2022, 16:10

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Участок Военно-Грузинской дороги, ведущий к контрольно-пропускным пунктам "Казбеги" и "Верхний Ларс", закрыт для всех видов транспорта.

Как сообщал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех машин утром 28 марта из-за плохой погоды. Движение было возобновлено 29 марта.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

В связи с угрозой схода лавин проезд по участку Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыт сегодня с 12:00 до 19:00 мск. На остальных участках дороги движение свободно, пишет со ссылкой на Департамент автомобильных дорог Грузии "Эхо Кавказа".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 16.00, на въезде в Россию из Грузии видно несколько легковых машин. На противоположной стороне выстроилась очередь из фур и легковых автомобилей. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха +4 градуса, скорость ветра - четыре метра в секунду. В ночь на 3 апреля температура снизится до +0, скорость ветра - до 3 м/с, осадков также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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