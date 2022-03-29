Возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге

29 марта 2022, 11:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение всех машин разрешено по Военно-Грузинской дороге после расчистки трассы в Грузии, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта из-за плохой погоды проезд по Военно-Грузинской дороге был ограничен, из-за чего к утру 25 марта на КПП "Верхний Ларс" образовалась очередь из 347 фур. К вечеру того же дня все ограничения на проезд по трассе были сняты. Утром 28 марта из-за плохой погоды дорога была закрыта для всех машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На Военно-Грузинской дороге сняты все ограничения на проезд транспорта, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, <…> движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 11 часов 00 минут 29 марта 2022 года до особого распоряжения", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 12.00 мск 29 марта на въезде в Россию из Грузии видны два грузовика, на самом КПП стоят три фуры. На выезде из России в Грузию видна длинная очередь из фур и легковых машин, конца которой не видно из-за поворота. На КПП стоит один большегруз. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность при температуре воздуха -6 градусов, скорость ветра – четыре метра в секунду. В ночь на 30 марта ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до -14 градусов, скорость ветра снизится до трех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.