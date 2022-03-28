Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

28 марта 2022, 08:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за ухудшения погоды закрыт проезд через КПП "Верхний Ларс" для всех видов транспорта, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта из-за плохой погоды проезд по Военно-Грузинской дороге был ограничен, из-за чего к утру 25 марта на КПП "Верхний Ларс" образовалась очередь из 347 фур. К вечеру того же дня все ограничения на проезд по трассе были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На Военно-Грузинской дороге введен запрет на движение машин из-за ухудшения погодных условия, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. "Запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ –- населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 06 часов 00 минут 28 марта 2022 года до особого распоряжения", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 08.20 мск на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, на самом КПП стоят несколько грузовиков. На выезде из России в Грузию видна длинная очередь из фур, конца которой не видно из-за поворота. Около КПП стоит один большегруз. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -13 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 29 марта также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -14 градусов, скорость ветра возрастет до трех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.