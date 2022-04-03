Проезд через границу с Грузией закрыт в Северной Осетии

03 апреля 2022, 18:06

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Движение всех машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещено из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта был снят запрет на выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, введенный днем ранее. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" разрешен после расчистки трассы в Грузии, пояснило МЧС.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Выезд из России через пункт пропуска "Верхний Ларс" запрещен для всех видов машин с 14.15 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии. Решение об этом принято в связи с ухудшением погоды в Грузии, "невозможностью обеспечения безопасного проезда" машин и с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 18.00 мск, на въезде в Россию из Грузии видны три фуры. На выезде из Северной Осетии видна длинная очередь из фур и легковых машин, конца которой не видно из-за поворота дороги. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха +6 градусов, скорость ветра пять метров в секунду. В ночь на 4 апреля осадков также не ожидается, температура понизится до +2 градусов, ветер стихнет до 4 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, в Грузии движение на участке Военно-Грузинской дороги между Гудаури и Коби сегодня было запрещено с 11 до 18 мск из-за лавиноопасности. Аналогичное ограничение на этом участке было введено вчера, 2 апреля.

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