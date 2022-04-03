Участник пацифистской акции в Волгограде сообщил об обыске

03 апреля 2022, 12:40

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Силовики изъяли ноутбуки и мобильные телефоны во время обыска у жителя Волгограда Сергея Ткачева, участвовавшего в акции протеста против действий российских военных на Украине. Полицейские объяснили обыск расследованием дела о ложном минировании здания суда, сообщил сам активист.

Как писал "Кавказский узел", пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине проходили в Волгограде с 24 февраля. В частности, 6 марта в центре города несколько десятков человек собрались на акции протеста, в ней приняли участие как молодежь, так и пожилые люди. Силовики задержали многих активистов. 23 участникам акции после задержания были назначены штрафы, а организатор акции был арестован на семь суток.

Обыск у жителя Волгограда Сергея Ткачева прошел 2 апреля, рассказал сам активист. По его словам, силовики пришли к нему домой в шесть утра и сообщили, что он находится в статусе свидетеля по делу о ложном сообщении о минировании здания суда (часть 2 статьи 207 УК РФ).

По словам Ткачева, ему показали постановление о проведении обыска, однако копию не выдали. Во время обыска силовики изъяли флэш-накопители, ноутбуки и мобильные телефоны, принадлежащие Ткачеву, его жене и детям, а затем отвезли на допрос в управление МВД по Волгограду, после чего его отпустили, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

6 марта Сергея Ткачева задержали в числе других участников пацифистской акции, он был оштрафован на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ), уточняется в публикации.

На сайте ГУ МВД по Волгоградской области, по состоянию на 12.30 мск, не опубликована информация об обыске у свидетеля по делу о ложном минировании.

Напомним, с 18 по 20 марта обыски прошли и у других волгоградских активистов, участвовавших в акциях протеста против спецоперации на Украине, рассказала "Кавказскому узлу" одна из них, Мария Туровец.

По словам Туровец, все эти активисты находятся в статусе свидетелей "по делам о почтовом терроризме". "По каким-то их источникам совершенно случайно активисты, которые только сейчас познакомились… 4 февраля сообщали о минировании школ, судов и тому подобное. В материалах дела нет ни идентификаторов устройств, которые бы указывали на меня, ни идентификаторов сетей. Это от начала до конца филькина грамота. Эти заявления смехотворны, это очевидное политически мотивированное давление с целью запугивания", - поделилась мнением активистка.

После того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, в том числе в городах юга страны, стали подвергаться преследованию и по этой статье. В частности, 15 марта стало известно, что суд в Волгограде оштрафовал трех активисток за дискредитацию Вооруженных сил. 17 марта стало известно, что суд назначил штраф в 30 тысяч рублей волгоградской пенсионерке Тамаре Гродниковой, признав дискредитацией российской армии ее пикет против блокировки независимых СМИ.

26 марта пенсионерка обжаловала это решение, указав, что квалификация ее действий - это субъективное мнение инспектора полиции. "Из лозунгов, размещенных на плакатах, не усматривается дискредитация вооруженных сил, более того не усматривается протест против использования вооруженных сил на территории Украины", - пояснила Гродникова.

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