Более 20 волгоградцев оштрафованы за протест против спецоперации на Украине

07 марта 2022, 10:05

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Суд в Волгограде назначил штрафы 23 участникам акции протеста против военной операции на Украине, организатор акции арестован на семь суток, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в центре Волгограда несколько десятков человек собрались на акции протеста. В акции приняли участие как молодежь, так и пожилые люди. Силовики задержали многих активистов. По данным адвоката Романа Зайцева, полицейские составили 24 протокола, по меньшей мере один человек арестован на семь суток, пятерым назначены штрафы в 10 тысяч рублей, двум – в 20 тысяч рублей. Адвокат уточнил, что по остальным задержанным информацией не обладает.

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Центральный райсуд Волгограда 6 марта рассмотрел 24 материала о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия, подтвердила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

По ее словам, 23 человека были обвинены по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, еще один - по части 2 этой статьи. Из них 21 человек приговорен к штрафу в 10 тысяч рублей, двум назначен штраф в 20 тысяч рублей, одному человеку назначен арест на семь суток.

Часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) предусматривает штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ. Часть 2 этой статьи (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) предусматривает от 20 тысяч до 30 тысяч рублей штрафа, или до 50 часов обязательных работ, или до 10 суток ареста.

13 материалов были составлены в отношении мужчин и 11 - в отношении женщин, уточнила Екатерина Вальковская.

Отметим, что аналогичные акции прошли и в других регионах юга России. Так, в Ростове-на-Дону акция протеста завершилась массовыми задержаниями. Активисты также сообщили о задержании председателя реготделения "Яблока" Марии Кривенко и члена партии Ярослава Ревенко. Не менее 60 человек были также задержаны на протестной акции в Краснодаре.

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