Волгоградская активистка обжаловала штраф за дискредитацию российской армии

27 марта 2022, 00:04

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Жительница Волгограда Тамара Гродникова отправила апелляционную жалобу на решение суда о штрафе по статье о дискредитации российской армии, вынесенное после ее пикета. Активистка рассказала, что собрать деньги на оплату штрафа в размере 30 тысяч рублей ей помогли ее "виртуальные друзья".

Как писал "Кавказский узел", 15 марта полицейские задержали Тамару Гродникову, вышедшую на одиночный пикет в центре Волгограда с плакатами против блокировки ресурсов независимых СМИ и соцсетей, а также в поддержку редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая появилась в эфире программы "Время" с пацифистским плакатом и призывом не верить пропаганде. Суд в Волгограде 17 марта назначил штраф в 30 тысяч рублей Гродниковой, признав дискредитацией российской армии ее пикет.

Пикеты с призывом прекратить военную операцию на Украине проводятся в Волгограде с 24 февраля. В день начала спецоперации не менее 18 человек были доставлены в отдел полиции, двум активисткам суд назначил штрафы, третьей - обязательные работы. После того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, в том числе в городах юга страны, стали подвергаться преследованию и по этой статье. В частности, 15 марта стало известно, что суд в Волгограде оштрафовал трех активисток за дискредитацию Вооруженных сил России.

В апелляционной жалобе, которую Тамара Гродникова отправила в суд 26 марта, она указывает, что квалификация ее действий - это субъективное мнение составлявшей протокол инспектора полиции. "Из лозунгов, размещенных на плакатах, не усматривается дискредитация вооруженных сил, более того не усматривается протест против использования вооруженных сил на территории Украины", - сказано в жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Тамара Гродникова указала, что один из ее лозунгов обезличен, а другой "выражает собой личное, субъективное мнение, не несет в себе каких бы то ни было призывов и оценочных суждений в целом".

Лозунгам не была дана квалифицированная лингвистическая оценка, сказано в жалобе. "Кроме того, не реализовано право Гродниковой на защиту, выраженное в приглашении в судебное заседание квалифицированного юриста, способного заявить ходатайство о вызове для допроса эксперта-лингвиста", - отмечается в жалобе.

В ней также указано, что кроме сотрудницы полиции в суде не были допрошены иные свидетели.

"Собрать сумму, необходимую для выплаты штрафа - а это 30 000 рублей - мне помогли мои виртуальные друзья, - рассказала Тамара Гродникова корреспонденту "Кавказского узла".

"Некоторые мои читатели присылали перевод с трогательной пометкой "подарок". Это пробирает до слез. Я весьма благодарна всем отзывчивым людям, это согревает мое сердце. Я так же несу перед ними моральную ответственность, они могут быть уверены, что в моих действиях никогда не было ничего предосудительного, экстремистского и прочего. Таким образом, у моих злопыхателей, которые иногда подходят ко мне на пикетах, а иногда оставляют комментарии в соцсетях, утверждая, что активистам оплачивают их акции некие "тайные силы", теперь есть доказательство, которое опровергает их досужие домыслы", - сказала активистка.

"Теперь я знаю ответ, почему на разрешённую властями политическую акцию, такую как одиночный пикет, раньше выходили в городе единицы, а теперь не выходит никто",- заявила Тамара Гродникова. Во многих случаях величина штрафа такова, что становится просто непосильной и больно бьет по кошельку, отметила она.

"В моем случае - это три мои пенсии. К тому же законодательство настолько ограничивает свободу слова, что простой обыватель не может сообразить, какое слово окажется под запретом в следующий раз. Я изо всех сил старалась быть законопослушной гражданкой, оставаться в поле российского законодательства и при этом исхитриться донести без особых искажений своё мнение. Но вот и мне это не удалось. Наши гражданские права вроде как есть на бумаге, однако реализовать их в жизни не то чтобы трудно, а часто совсем невозможно. Я не собираюсь отказываться от одиночных пикетов. Это мое конституционные право. Но, к сожалению, не любое мнение смогу высказывать. Вероятно, мне придётся отказаться от публичного выражения своей позиции по Украине, так как моя позиция по этому вопросу подпадает под ту же самую статью. А повторный штраф будет куда больше, и это если повезёт избежать уголовного дела. В этот раз мне помогли в сборе суммы штрафа мои виртуальные друзья, но я не в праве снова предлагать им такую нагрузку. А самостоятельно выплачивать такие штрафы я не в состоянии", - заявила Тамара Гродникова.

"Не думаю, что областной суд отменит решение нижестоящего. Не думаю, что по этой статье областной суд способен пойти на столь беспрецедентно смелый поступок", - отметила активистка.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о случаях преследования активистов – на странице "Преследование активистов".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.