Проект ЖК "Клубный Квартал" в Краснодаре. Фото: пресс-служба ЖК "Клубный Квартал" https://жк-энка.рф/этапы-строительства/

03 апреля 2022, 03:12

Власти Краснодара нашли инвестора для достройки проблемного жилого комплекса

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Администрация Краснодара подписала соглашение о завершении строительства проблемного жилого комплекса "Клубный квартал" с группой компания "ССК".

Как сообщал "Кавказский узел", проблема обманутых дольщиков является очень актуальной на Кубани. В Краснодаре неоднократно проходили акции протеста. Дольщики жилых комплексов "Рич Хаус" и "Клубный квартал" в Краснодаре объявляли голодовку в 2017 году. В октябре 2020 года застройщик был признан виновным в хищении 1,3 миллиарда рублей и осужден на семь лет колонии. В феврале городские власти выдали акт ввода в эксплуатацию жилого комплекса "Рич Хаус".

По предварительным данным, работы по достройке комплекса, расположенного по улице Ветеранов, 85, а также детского сада на 250 мест планируется начать уже в мае, , сообщает 2 апреля "Коммерсант".

Ранее группа компаний "ССК" уже достроила и сдала в эксплуатацию несколько долгостроев в Краснодаре, в частности, ЖК "Домбайская, 10", "Свобода" и другие, а также долгострои в других районах Краснодарского края.

ЖК "Клубный квартал" одноименная компания начала строить в 2015 году, однако в 2017 году работы по строительству были приостановлены. На тот момент готовность второго литера составляла всего 5%, а третьего - 35%, информирует 93.ru.

С советами для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, можно ознакомиться в подготовленной "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Риелтор осуждена за мошенничество в Волгограде", "Путин пообещал решить проблемы дольщиков на фоне протестов на юге России", "Дольщики "Ахтубаситипарк" пожаловались Путину на бездействие чиновников".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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