Надпись на футболках протестующих дольщиков "Рич Хаус". Фото Анны Грицевич для Кавказского узла"

07 февраля 2022, 04:26

Краснодарский долгострой введен в эксплуатацию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Краснодара выдали акт ввода в эксплуатацию жилого комплекса "Рич Хаус", застройщик которого осужден в 2020 года на семь лет колонии за хищение у дольщиков более 1,3 миллиарда рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", проблема обманутых дольщиков является одной из наиболее актуальных на Кубани. В Краснодаре неоднократно проходили акции протеста. Дольщики жилых комплексов "Рич Хаус" и "Клубный квартал" в Краснодаре объявляли голодовку в 2017 году. В октябре 2020 года застройщик был признан виновным в хищении 1,3 миллиарда рублей и осужден на семь лет колонии.

Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара выдал акты ввода в эксплуатацию жилого комплекса "Рич Хаус" на 492 квартиры, строительство которого началось еще в 2013 году. Разрешено использовать оба 16-этажных здания по адресу: улица Ярославская, 113, а также подземные парковки, пишут 6 февраля "Юга.ру".

Лишь в 2019 году властям Краснодара удалось найти для долгостроя нового инвестора, ввести дома в эксплуатацию планировалось в конце 2021 года, но из-за оформления документации в суде процедура затянулась, сообщает "Живая Кубань".

С советами для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, можно ознакомиться в подготовленной "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Риелтор осуждена за мошенничество в Волгограде", "Путин пообещал решить проблемы дольщиков на фоне протестов на юге России", "Дольщики "Ахтубаситипарк" пожаловались Путину на бездействие чиновников".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 февраля 2022, 07:24

  • Шантажист задержан в Дагестане за вымогательство у 71-летней женщины

    39-летний житель Шамильского района вымогал у 71-летней женщины 47 тысяч рублей, угрожая разместить в интернете порочащие ее честь и достоинство фотографии, сообщило в Instagram МВД по Дагестану. Случаи шантажа фотографиями происходят в регионе часто, несмотря на то, что полицейские регулярно отчитываются о задержании людей, которые им занимаются, отметили пользователи соцсети.

07 февраля 2022, 06:24

07 февраля 2022, 05:25

07 февраля 2022, 03:27

07 февраля 2022, 02:28

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи