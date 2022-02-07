Краснодарский долгострой введен в эксплуатацию

07 февраля 2022, 04:26

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Власти Краснодара выдали акт ввода в эксплуатацию жилого комплекса "Рич Хаус", застройщик которого осужден в 2020 года на семь лет колонии за хищение у дольщиков более 1,3 миллиарда рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", проблема обманутых дольщиков является одной из наиболее актуальных на Кубани. В Краснодаре неоднократно проходили акции протеста. Дольщики жилых комплексов "Рич Хаус" и "Клубный квартал" в Краснодаре объявляли голодовку в 2017 году. В октябре 2020 года застройщик был признан виновным в хищении 1,3 миллиарда рублей и осужден на семь лет колонии.

Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара выдал акты ввода в эксплуатацию жилого комплекса "Рич Хаус" на 492 квартиры, строительство которого началось еще в 2013 году. Разрешено использовать оба 16-этажных здания по адресу: улица Ярославская, 113, а также подземные парковки, пишут 6 февраля "Юга.ру".

Лишь в 2019 году властям Краснодара удалось найти для долгостроя нового инвестора, ввести дома в эксплуатацию планировалось в конце 2021 года, но из-за оформления документации в суде процедура затянулась, сообщает "Живая Кубань".