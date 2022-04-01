Елена Байбекова. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

01 апреля 2022, 21:07

Астраханская активистка уволена из школы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководство школы уволило за прогулы учительницу из Астрахани Елену Байбекову, которая провела пять дней под арестом после пацифистского пикета. Байбекова намерена добиваться восстановления на работе.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля, еще до начала военной операции российских войск на Украине, активистка Елена Байбекова провела в Астрахани одиночный пикет. 27 февраля силовики приехали к ней домой и убедили открыть дверь, после чего задержали. Советский районный суд Астрахани приговорил Байбекову к административному аресту на пять суток за неповиновение полиции. Апелляционная инстанция 11 марта отказалась удовлетворить жалобу Байбековой на решение суда об аресте. В школе, где работает Байбекова, после окончания срока ареста она столкнулась с давлением, руководство школы сообщило, что на нее поступила жалоба от одного из родителей, в которой говорится, что она беседовала с учениками о политике. Байбекова отметила, что никогда не вела политических разговоров с учениками.

Елена Байбекова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее уволили. "Уволили по статье якобы за прогулы", – сказала она. Копия приказа об увольнении имеется в распоряжении редакции. 

"Я чувствовала, что это должно произойти. Похоже, многие коллеги знали и заранее перестали со мной здороваться, общаться. Классные руководители классов, в которых я работаю, дергали меня по поводу любой мелочи, чтобы я всю работу доделала, все журналы и документы довела до совершенства, секретарь каждый день просила подписать документы. Символичность того, что это произошло 1 апреля, меня забавляет. Хотя после начала (спецоперации на Украине) я совсем разучилась радоваться и улыбаться. Тяжело расставаться не со школой, и уж точно не с коллективом. Учеников люблю. Решила, что напишу им открытое письмо", – сказала Байбекова корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению собеседницы, ее увольнение связано с ее активистской деятельностью. "Я считаю, что мое увольнение незаконно. Планирую подавать на работодателя в суд, сейчас проясняю вопросы с юристами", – заключила она. 

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о случаях преследования активистов в этих регионах – на странице "Преследование активистов".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Волгоградский активист Куракин прекратил голодовку", "Активисты в Калмыкии описали практику применения статьи о дискредитации вооруженных сил", "Силовики провели обыски у троих кубанских активистов".

Автор: Алена Садовская источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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